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Prêmio

Vem aí o Marcas de Valor 2022: toda grande atuação merece ser reconhecida

Lançamento da pesquisa que vai premiar as marcas mais admiradas pelos capixabas acontecerá no dia 20 de outubro, em Vitória

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 14:17

Thiago Jesus

Thiago Jesus

Publicado em 

05 out 2022 às 14:17
Prêmio Marcas de Valor realizado no cerimonial Oásis em Santa Lúcia, Vitória
Lançamento da pesquisa Prêmio Marcas de Valor 2022 acontecerá no dia 20 de outubro, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
‘Como o mercado interpreta as atitudes da sua marca?’ Essa é uma das principais questões avaliadas na pesquisa da 13° edição do ‘Marcas de Valor’ - prêmio da Rede Gazeta que valoriza e dá visibilidade às empresas e instituições mais reconhecidas em diversos segmentos no Estado.
A pesquisa será apresentada no dia 20 de outubro, no auditório da Rede Gazeta, pelo presidente da Futura Inteligência, José Luiz Orrico. O evento de lançamento vai contar com palestra de Ana Paula Passarelli, COO e co-fundadora da Brunch, e conhecida como a guru do marketing de influência.
Ana Paula Passarelli, COO e co-fundadora da Brunch Crédito: Karine Britto
“Com a retomada das atividades, é importante constatarmos que o digital aplicou uma transformação de forte impacto em todos os mercados. Por essa razão, trazer a perspectiva de como esse cenário digital se desenvolveu ao longo de dois anos para um evento tão consolidado e relevante como o Marcas de Valor é uma das formas de olhar para o futuro”, acredita.

Premiação

Neste ano, o evento de premiação do Marcas de Valor acontecerá no dia 07 de dezembro, no Teatro Glória, no Centro de Vitória, e trará o conceito relacionado ao universo lúdico e imagético das artes cênicas. Afinal, assim como uma peça teatral de sucesso, uma marca de valor precisa desenvolver estratégias que envolvem credibilidade, inovação, relacionamento com o público, entre outros.
Diante dessa temática, a premiação traz o mote de que toda grande atuação (termo corporativo e também natural do teatro) merece ser reconhecida. O evento vai reconhecer as marcas protagonistas do mercado, que agregam e são conhecidas pelas suas entregas, para além de seus produtos e serviços.
Fique ligado, pois em breve o espetáculo vai começar!

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