Vem aí o Marcas de Valor 2022: toda grande atuação merece ser reconhecida

Lançamento da pesquisa Prêmio Marcas de Valor 2022 acontecerá no dia 20 de outubro, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

‘Como o mercado interpreta as atitudes da sua marca?’ Essa é uma das principais questões avaliadas na pesquisa da 13° edição do ‘Marcas de Valor’ - prêmio da Rede Gazeta que valoriza e dá visibilidade às empresas e instituições mais reconhecidas em diversos segmentos no Estado.

A pesquisa será apresentada no dia 20 de outubro, no auditório da Rede Gazeta, pelo presidente da Futura Inteligência, José Luiz Orrico. O evento de lançamento vai contar com palestra de Ana Paula Passarelli, COO e co-fundadora da Brunch, e conhecida como a guru do marketing de influência.

Ana Paula Passarelli, COO e co-fundadora da Brunch Crédito: Karine Britto

“Com a retomada das atividades, é importante constatarmos que o digital aplicou uma transformação de forte impacto em todos os mercados. Por essa razão, trazer a perspectiva de como esse cenário digital se desenvolveu ao longo de dois anos para um evento tão consolidado e relevante como o Marcas de Valor é uma das formas de olhar para o futuro”, acredita.

Premiação

Neste ano, o evento de premiação do Marcas de Valor acontecerá no dia 07 de dezembro, no Teatro Glória, no Centro de Vitória, e trará o conceito relacionado ao universo lúdico e imagético das artes cênicas. Afinal, assim como uma peça teatral de sucesso, uma marca de valor precisa desenvolver estratégias que envolvem credibilidade, inovação, relacionamento com o público, entre outros.

Diante dessa temática, a premiação traz o mote de que toda grande atuação (termo corporativo e também natural do teatro) merece ser reconhecida. O evento vai reconhecer as marcas protagonistas do mercado, que agregam e são conhecidas pelas suas entregas, para além de seus produtos e serviços.