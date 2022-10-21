Marcas de Valor 2022 apresenta resultados para o mercado publicitário

Auditório lotado para o lançamento do Marcas de Valor 2022 Crédito: Arthur Louzada

A 13º edição do ‘Marcas de Valor’ vai premiar as marcas protagonistas do mercado capixaba. Para aquecer a noite de premiação, que acontecerá no dia 07 de dezembro, no Teatro Glória, em Vitória, a Rede Gazeta realizou nesta quinta-feira (20), evento de lançamento da pesquisa e apresentação dos resultados com o mercado publicitário com direito a palestras envolvendo temas como marketing de influência, diversidade e inclusão. ( Confira as fotos do evento

Na abertura, o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, e o diretor de Mercado, Márcio Chagas, deram as boas-vindas ao público, que lotou o auditório da Rede Gazeta, em Vitória.

Ana Paula Passarelli, dona da Brunch, conhecida como a guru do marketing de influência, falou sobre o mundo digital atual, além de ferramentas para construir atitudes de marca e vínculo verdadeiro com o mercado.

“O marketing de influência é hoje uma disciplina de inovação. Antes de escolher um influenciador é importante entender por que a marca deve se associar a essa pessoa. Isso não depende do número de seguidores dela, e sim da credibilidade que ela constrói, do quanto é uma referência para a comunidade dela. A audiência pode ser conquistada comprando mídia, já a autenticidade precisa do fator humano e precisamos de pessoas que saibam fazer isso brilhantemente de maneira muito criativa”, explica.

Ana Paula Passarelli, dona da Brunch Crédito: Arthur Louzada

Na sequência, o Painel ‘Diversidade e inclusão; o papel das marcas nas comunidades’ contou com duas lideranças que desempenham papel de destaque nas comunidades capixabas: Marcelinho das Comunidades, presidente da Central das Comunidades (CDC) e Edson Neto, presidente-executivo da LIESGE (Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial).

“As comunidades são lugares de grandes influenciadores de verdade, que trabalham pautas muito importantes para a questão da pluralidade e da diversidade. Uma pauta social é fundamental para que as empresas possam trazer algo que não seja apenas um patrocínio ou uma ação. Trata-se de uma construção constante que busca quebrar barreiras e levar valores, de fato, para a sociedade”, acredita Marcelinho da CDC.

Edson Neto, presidente-executivo da LIESGE, destacou o reconhecimento da Rede Gazeta com o carnaval. Segundo Neto, ter o carnaval como uma marca de valor é valorizar uma diversidade sem tamanho. “Trabalhamos com 14 comunidades totalmente diferentes - e cada uma delas tem seus desafios e dificuldades. Todos os anos nos preparamos, trabalhamos com muita união e força de vontade, pois na maioria das vezes rompemos barreiras diversas para essas comunidades estarem ali, dando voz à sociedade”, afirma.

Painel discutiu o papel das marcas nas comunidades Crédito: Arthur Louzada

Resultados

O diretor-executivo da Futura Inteligência, Felipe Caroni, revelou as marcas vencedoras e os resultados serão divulgados oficialmente após o evento de premiação, no dia 07 de dezembro.