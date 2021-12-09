Veja quem prestigiou a premiação do Marcas de Valor da Rede Gazeta 2021

O tema da festa foi inspirada no ditado "Do limão, a limonada" em alusão às empresas campeãs que venceram os desafios da pandemia. A decoração, assinada pela equipe da Maison Rosee, estava belíssima com arranjos de limão de todos os tipos. O destaque foi um limoeiro de aproximadamente 2,5 metros de altura na entrada, que virou cenários de fotos.