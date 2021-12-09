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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou a premiação do Marcas de Valor da Rede Gazeta 2021

As marcas mais admiradas pelos capixabas receberam troféus em almoço, nesta quarta-feira (08), no Cerimonial Oásis

Públicado em 

09 dez 2021 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Maely Coelho, campeão do Medsênior
Maely Coelho: a Medsênior é campeã na categoria Plano de Saúde Crédito: Monica Zorzanelli
Foi super prestigiado o almoço de premiação do Marcas de Valor da Rede Gazeta, na quarta-feira (08, no Cerimonial Oásis, em Santa Lúcia, Vitória. Foram premiadas mais uma vez as marcas mais admiradas pelos capixabas. O resultado é fruto de uma pesquisa conduzida pelo Instituto Futura. 
Letícia Dalvi e Mariana Buaiz (Shopping Vitória)
Letícia Dalvi e Mariana Buaiz: o Shopping Vitória está na lista das marcas mais admiradas pelos capixabas Crédito: Monica Zorzanelli
O tema da festa foi inspirada no ditado "Do limão, a limonada" em alusão às empresas campeãs que venceram os desafios da pandemia. A decoração, assinada pela equipe da Maison Rosee, estava belíssima com arranjos de limão de todos os tipos. O destaque foi um limoeiro de aproximadamente 2,5 metros de altura na entrada, que virou cenários de fotos.
Sebastião Barbosa, Karla Toríbio Pimenta e Eduardo Zanandrea
Sebastião Barbosa, Karla Toríbio Pimenta e Eduardo Zanandrea: o Hospital Unimed é campeão! Crédito: Monica Zorzanelli
O limão também foi destaque no cardápio, assinado pelo chef Juarez Campos e equipe de Sandra Dalla Bernardina. 
O grupo Brasil Pandeiro apresentou chorinhos e sambas para animar o almoço. 
Eduarda Buaiz (Buaiz Alimentos)
Eduarda Buaiz: a Buaiz Alimentos é campeã! Crédito: Monica Zorzanelli
A apresentação dos premiados ficou a cargo dos jornalistas e apresentadores do Bom Dia ES Mário Bonella e Fabíola de Paula.
Mário Bonella e Fabíola de Paula
Mário Bonella e Fabíola de Paula Crédito: Monica Zorzanelli
Confira as fotos de quem prestigiou a festa na galeria de Mônica Zorzanelli.
Decoração da festa do Prêmio Marcas de Valor
Decoração do almoço do Marcas de Valor 2021 Crédito: Monica Zorzanelli

Prêmio Marcas de Valor 2021

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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