Veja quem prestigiou a premiação do Marcas de Valor da Rede Gazeta 2021

Foi super prestigiado o almoço de premiação do Marcas de Valor da Rede Gazeta, na quarta-feira (08, no Cerimonial Oásis, em Santa Lúcia, Vitória. Foram premiadas mais uma vez as marcas mais admiradas pelos capixabas. O resultado é fruto de uma pesquisa conduzida pelo Instituto Futura.
O tema da festa foi inspirada no ditado "Do limão, a limonada" em alusão às empresas campeãs que venceram os desafios da pandemia. A decoração, assinada pela equipe da Maison Rosee, estava belíssima com arranjos de limão de todos os tipos. O destaque foi um limoeiro de aproximadamente 2,5 metros de altura na entrada, que virou cenários de fotos.
O limão também foi destaque no cardápio, assinado pelo chef Juarez Campos e equipe de Sandra Dalla Bernardina.
O grupo Brasil Pandeiro apresentou chorinhos e sambas para animar o almoço.
A apresentação dos premiados ficou a cargo dos jornalistas e apresentadores do Bom Dia ES Mário Bonella e Fabíola de Paula.
Confira as fotos de quem prestigiou a festa na galeria de Mônica Zorzanelli.