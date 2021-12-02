Marcas de Valor 2021 premiará vencedores nesta quarta-feira (08)

Troféu do Marcas de Valor Crédito: Rede Gazeta

Nesta quarta-feira (8), a Rede Gazeta realizará mais uma edição do Marcas de Valor, que vai premiar as marcas mais admiradas pelos capixabas. O evento vai acontecer no Cerimonial Oásis, a partir das 11h, para convidados.

Na sequência, a Rede Gazeta disponibilizará na página do Marcas de Valor, em A Gazeta, uma matéria com os grandes vencedores deste ano. Além disso, uma revista impressa também será lançada no fim de dezembro.

Nesta edição, o tema foi pensado em torno do famoso ditado “se a vida te der um limão, faça uma limonada”, reconhecendo marcas que conseguiram se destacar diante do cenário de pandemia, com resiliência, versatilidade e capacidade de transformação.

Para José Luiz Orrico, presidente da Futura Inteligência, responsável pela pesquisa que revelou as marcas mais lembradas do Estado, estar próximo do consumidor, entendê-lo profundamente e ter a capacidade de se antecipar e criar produtos e serviços que o encantem são aspectos importantes para que uma marca seja considerada uma Marca de Valor. “Na nossa pesquisa tivemos um conjunto de atributos avaliados que são percebidos pelos consumidores, mas sabemos que, a cada dia, encantar e engajar os consumidores fica mais complexo”, acredita.

Márcio Chagas, diretor de Mercado da Rede Gazeta, comemora o formato diferenciado da premiação deste ano. “Ano passado não conseguimos realizar o evento por conta da pandemia e para este ano faremos um almoço, seguindo todos os protocolos sanitários, para valorizar as marcas que fizeram de um limão uma limonada, afinal, nós enfrentamos dois anos bem complicados por conta da Covid-19. Estamos preparando uma cerimônia grandiosa para nossas lideranças do mercado anunciante e das agências. Sem dúvida será uma grande celebração para as marcas capixabas”, afirma Márcio.

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A pesquisa foi feita entre os dias 9 e 15 de setembro, com 1600 pessoas nas cidades de Serra, Cariacica, Vitória e Vila Velha. Ao todo, 26 segmentos foram contemplados e 110 marcas avaliadas. A metodologia utilizada se baseia em estudos mercadológicos e calcula o valor das marcas para seus consumidores.