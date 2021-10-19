Marcas de Valor 2021 anuncia as empresas mais admiradas pelos capixabas

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A 12ª edição do Marcas de Valor da Rede Gazeta anunciou nesta quarta-feira (21) as marcas mais admiradas pelos capixabas. O lançamento aconteceu durante live transmitida em A Gazeta. A apresentação foi comandada por Fabíola de Paula, apresentadora do Bom Dia ES.

Durante a live, uma palestra com Patrícia Weiss, profissional estratégica com 32 anos de experiência na indústria de Marketing e Comunicação, falou sobre “Ética e Diversidade: construindo propósito e relevância para as marcas”. Weiss apresentou narrativas de empresas e cases que vêm obtendo sucesso com o branded content, com propósito e relevância, além de como as marcas podem criar conteúdo que respeitem a inteligência da audiência e, ao mesmo tempo, agreguem valor e transformem a cultura.

“A marca precisa entregar narrativas e experiências reais, que afetam as pessoas não como consumidores, mas como indivíduos. E para isso é preciso coragem, ousadia e verdade. Precisamos ser agentes transformadores culturais, com histórias que conectam emoções, experiências e, sobretudo, pessoas”, explicou Patrícia Weiss.

A pesquisa

Para José Luiz Orrico, presidente do Futura Inteligência, responsável pela pesquisa, compreender a relação do consumidor com uma marca, o que ele valoriza e considera importante são pontos fundamentais para o mercado. “O Prêmio tangibiliza a relação do consumidor com a marca e o que ele valoriza e percebe de melhor nela, além de reconhecer os esforços das empresas nas áreas de investimento, desenvolvimento, treinamento de suas equipes, infraestrutura e estratégias de comunicação”, explica.

José Luiz Orrico, presidente da Futura Crédito: Acervo Pessoal

Estar próximo do consumidor, entendê-lo profundamente e ter a capacidade de se antecipar e criar produtos e serviços que o encantem são aspectos importantes para que uma marca seja considerada uma Marca de Valor. “Na nossa pesquisa temos um conjunto de atributos avaliados que são percebidos pelos consumidores, mas sabemos que, a cada dia, encantar e engajar os consumidores fica mais complexo”, pontua Orrico.

A pesquisa foi feita entre os dias 9 e 15 de setembro, com 1600 pessoas nas cidades de Serra, Cariacica, Vitória e Vila Velha. Ao todo, 26 segmentos foram contemplados e 110 marcas avaliadas. A metodologia utilizada se baseia em estudos mercadológicos e calcula o valor das marcas para seus consumidores.