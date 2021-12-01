Rede Gazeta premia as empresas mais bem avaliadas do ES de 2021

Cá pra nós, 2020 e 2021 foram anos um tanto quanto azedos, não foram?! Mas quem soube se espremer nesses tempos de pandemia fez do limão uma limonada. E essa é a tônica da entrega do prêmio Marcas de Valor 2021, promovido pela Rede Gazeta, na próxima quarta-feira, dia 8 de dezembro.
A premiação das empresas mais bem avaliadas do Espírito Santo foi pensada, este ano, em cima do ditado “se a vida te der um limão, faça uma limonada”, para lembrar como as empresas venceram durante a crise sanitária. A entrega dos troféus acontece no Cerimonial Oásis, em Vitória.
A produção adiantou que os convidados vão se deparar, logo na entrada, com um limoeiro de aproximadamente 2,5 metros de altura. O local será decorado com as cores verde-limão e azul, e todo o bufê será inspirado na fruta, com caipirinhas e pratos que destacam o ingrediente marcante. O menu é assinado pelos chefs Juarez Campos e Sandra Bernardina.