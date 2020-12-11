A Gazeta promove live em edição especial do Marcas de Valor

Em um ano atípico como tem sido 2020, é difícil seguir imune às mudanças que ocorrem no Estado, no país e no mundo devido à pandemia da Covid-19. Mas, para uma trajetória de sucesso, não se pode passar ao largo dessas transformações; é preciso delas fazer parte. É assim na vida, é também nos negócios. Muitas empresas já entenderam a necessidade de se reinventar para estar mais perto do público, porém sem perder sua essência. Para discutir este momento e o futuro das organizações, A Gazeta promoveu uma edição especial do Marcas de Valor com uma live nesta quarta-feira (16).