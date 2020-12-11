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A Gazeta promove live em edição especial do Marcas de Valor

Evento contou com a participação da professora Erlana Castro, especialista nas áreas de empreendedorismo, inovação e estratégia criativa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 17:45

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 17:45

Marcas de Valor 2020
Marcas de Valor 2020 Crédito: Arte: Geraldo Neto
Em um ano atípico como tem sido 2020, é difícil seguir imune às mudanças que ocorrem no Estado, no país e no mundo devido à pandemia da Covid-19. Mas, para uma trajetória de sucesso, não se pode passar ao largo dessas transformações; é preciso delas fazer parte. É assim na vida, é também nos negócios. Muitas empresas já entenderam a necessidade de se reinventar para estar mais perto do público, porém sem perder sua essência. Para discutir este momento e o futuro das organizações, A Gazeta promoveu uma edição especial do Marcas de Valor com uma live nesta quarta-feira (16).
No encontro, a professora Erlana Castro falou sobre o Novo Contexto das Marcas no século XXI. Especialista nas áreas de empreendedorismo, inovação e estratégia criativa, ela abordou temas relevantes para as marcas que pretendem fazer de 2021 um ano de crescimento e consolidação de suas conquistas.

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