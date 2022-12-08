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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja quem prestigiou a festa do Marcas de Valor 2022 de A Gazeta; fotos e vídeo

Publicado em
08 dez 2022 às 10:08
Michey Piantavinha (Garoto)
Michey Piantavinha: a Garoto é a marca CARA DO CAPIXABA no Marcas de Valor 2022 Crédito: Monica Zorzanelli
Foi, literalmente,  um espetáculo a noite de premiação do ‘Marcas de Valor’, de A Gazeta, nesta quarta-feira (08), no Centro Cultural Sesc Glória. Com o tema  “toda grande atuação merece ser reconhecida”, a festa esbanjou glamour e inovação para celebrar as  marcas protagonistas do mercado capixaba. 
 A noite foi aberta com o show do Coral Serenata D'Favela (formado por 258 jovens moradores de periferia sob o comando da professora Luciene Pratti Chagas), que encantou os convidados com hits como "Hoje é um novo dia", de Marcos Valle,  e "Olhos Coloridos", de Sandra de Sá.  A apresentação dos vencedores da noite ficou a cargo dos jornalistas da TV Gazeta Rafaela Marquezine e Diego Araujo.
Após a premiação, os diretores da Rede Gazeta Marcello Moraes e Márcio Chagas recepcionaram os convidados com coquetel no rooftop do Teatro Glória, um dos cartões-postais de Vitória. O catering ficou a cargo do Le Buffet, sob o comando de André Rosa.  E a banda Finest Hour comandou a trilha sonora da festa com o  melhor do jazz e bossa nova.
Davi Wescley, Marcello Moraes e Márcio Chagas (Rede Gazeta)
Davi Wescley, Marcello Moraes e Márcio Chagas (Rede Gazeta) Crédito: Monica Zorzanelli
A produção do evento ficou a cargo da equipe de Projetos e Eventos da Rede Gazeta, com a gerência de Bruno Araújo, e contou com a assessoria de Stella Miranda.  Veja a galeria de fotos de Mônica Zorzanelli e o vídeo da Zoom Filmes. 
Letícia Dalvi (Shopping Vitória)
Letícia Dalvi (Shopping Vitória) Crédito: Monica Zorzanelli
Ana Luiza e Getúlio Azevedo (Óticas Paris)
Ana Luiza e Getúlio Azevedo (Óticas Paris) Crédito: Monica Zorzanelli
Maely Coelho (Medsênior)
Maely Coelho (Medsênior) Crédito: Monica Zorzanelli

Festa de premiação do Marcas de Valor 2022

Confira a lista de vencedores do prêmio Marcas de Valor 2002 neste link. 

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