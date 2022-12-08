Veja quem prestigiou a festa do Marcas de Valor 2022 de A Gazeta; fotos e vídeo

Michey Piantavinha: a Garoto é a marca CARA DO CAPIXABA no Marcas de Valor 2022 Crédito: Monica Zorzanelli

Foi, literalmente, um espetáculo a noite de premiação do ‘Marcas de Valor’, de A Gazeta , nesta quarta-feira (08), no Centro Cultural Sesc Glória. Com o tema “toda grande atuação merece ser reconhecida”, a festa esbanjou glamour e inovação para celebrar as marcas protagonistas do mercado capixaba.

A noite foi aberta com o show do Coral Serenata D'Favela (formado por 258 jovens moradores de periferia sob o comando da professora Luciene Pratti Chagas), que encantou os convidados com hits como "Hoje é um novo dia", de Marcos Valle, e "Olhos Coloridos", de Sandra de Sá. A apresentação dos vencedores da noite ficou a cargo dos jornalistas da TV Gazeta Rafaela Marquezine e Diego Araujo.

Após a premiação, os diretores da Rede Gazeta Marcello Moraes e Márcio Chagas recepcionaram os convidados com coquetel no rooftop do Teatro Glória, um dos cartões-postais de Vitória. O catering ficou a cargo do Le Buffet, sob o comando de André Rosa. E a banda Finest Hour comandou a trilha sonora da festa com o melhor do jazz e bossa nova.

Davi Wescley, Marcello Moraes e Márcio Chagas (Rede Gazeta) Crédito: Monica Zorzanelli

A produção do evento ficou a cargo da equipe de Projetos e Eventos da Rede Gazeta, com a gerência de Bruno Araújo, e contou com a assessoria de Stella Miranda. Veja a galeria de fotos de Mônica Zorzanelli e o vídeo da Zoom Filmes.

Letícia Dalvi (Shopping Vitória) Crédito: Monica Zorzanelli

Ana Luiza e Getúlio Azevedo (Óticas Paris) Crédito: Monica Zorzanelli

Maely Coelho (Medsênior) Crédito: Monica Zorzanelli