Marcas de Valor vai premiar empresas com festa-espetáculo, em Vitória

Sesc Glória será palco da premiação do Marcas de Valor 2022 Crédito: Divulgação/Sesc

Quais são as marcas protagonistas do mercado capixaba em 2022? Com o mote “toda grande atuação merece ser reconhecida”, a noite de premiação do ‘Marcas de Valor’, de A Gazeta, acontecerá nesta quarta-feira (7), em grande estilo, no Teatro Glória, em Vitória.

A noite festiva, que trará o conceito relacionado ao espetáculo teatral e todo seu universo lúdico, terá como porta-vozes os jornalistas da TV Gazeta Rafaela Marquezine e Diego Araujo, que vão comandar a entrega dos troféus aos vencedores.

A animação, diretamente do rooftop do Teatro Glória, ficará por conta da banda Finest Hour, que vai recepcionar e aquecer a noite dos convidados com o melhor do jazz e da bossa nova.

A pesquisa

O resultado revela o que os capixabas valorizam e consideram importante em uma marca. Para esse diagnóstico, o Instituto Futura Inteligência realizou, entre os dias 2 e 6 de agosto, pesquisa de mercado com 2.400 pessoas nos municípios de Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica. Ao todo, 31 segmentos foram contemplados e 132 marcas avaliadas pelos entrevistados.

A metodologia utilizada calcula o valor das marcas para seus consumidores. Entre os atributos avaliados estão credibilidade, inovação, qualidade dos produtos e serviços, participação no desenvolvimento do Estado, atendimento ao cliente, imagem, relacionamento com as comunidades e cuidado com o meio ambiente.

“As marcas protagonistas são aquelas que conseguem tirar boas lições e muito aprendizado de momentos desafiadores. O mercado muda a todo tempo, os consumidores estão cada vez mais exigentes, responsáveis e ligados a valores atuais e necessários. Parabéns a todos que conseguiram se destacar nesse cenário e continuem contando com nossa parceria em 2023”, afirma Marcio Chagas, diretor de Mercado da Rede Gazeta.