Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Dora Daher celebra o Natal com Árvore dos Desejos em Vitória

Publicado em
03 dez 2023 às 03:00
Dora Daher e Larissa Boghi
Dora Daher e Larissa Boghi em confraternização de Natal em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

Desejos para 2024

Saúde, amor, paz, sucesso, dinheiro... Tudo isso e muito mais está pendurando na Árvore dos Desejos da Dora Daher. O lançamento do evento, que já é tradição na loja, foi nesta quarta-feira (29). As empresárias Dora e Laura Daher receberam clientes e amigas com menu de Natal e novidades do verão 2024 nas araras. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.

ANIVERSÁRIO

Alexandre, Benicio, Jamile e Janaina Mendes
Alexandre, Benicio, Jamile e Janaina Mendes: celebrando os 15 anos de Jamile, na Casa Lounge, em Vitória Crédito: Edgard Lima Fotografia

Verão em Guarapari

Itagildo Marques e Nelinho Miranda preparam a temporada 2023 do P12 Guarapari . A programação começa dia 29 deste mês com Gusttavo Lima e vai até dia 20 de janeiro. Grandes nomes da música brasileira estarão presentes no beach club: Alok, Felipe Amorim, Durval Lelys, Ralk, Davi Kneip, Clayton & Romário, Mochakk, Thiaguinho, Periclés e Papatinho, Jorge e Mateus, Sorriso Maroto e Bhaskar, Léo Santana e Zé Neto & Cristiano, Ana Castela, Gustavo Mioto, Kvsh, Vintage, Mc Cabelinho, Caio Luccas, Veigh, Hariel, Major RD, Poze, Maneirinho e Amabbi.

QUERIDOS DE RR

Geraldo Lino e Alessandra Guidoni
Geraldo Lino e Alessandra Guidoni: em evento de decoração na Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

Capixaba no Rio

Fruto da parceria entre a Casa Museu Eva Klabin e o Instituto Inclusartiz, o programa de residência artística “ÉDEN” chega a sua segunda edição com a exposição “Ultramar”, da artista capixaba Kika Carvalho. A individual, que será aberta ao público na Casa Museu Eva Klabin na quinta-feira, dia 7 de dezembro, reúne cerca de 20 obras — incluindo trabalhos inéditos —, entre pinturas, cianotipias, instalações e colagens desenvolvidas a partir da profunda pesquisa da artista sobre a cor azul e a sua função nas relações materiais, históricas e sociais ao longo dos séculos. A curadoria é de Lucas Albuquerque.

DESFILE

A empresária Milla Borel ao lado de Manoel Gomes, o Caneta Azul
A empresária Milla Borel chamou a atenção no desfile do estilista Ivan Aguilar. A capixaba estava vestindo um modelo igual à Val Marchiori. O cantor Manoel Gomes, do hit Caneta Azul, que estava no evento, tietou a capixaba Crédito: Cloves Louzada

A Gazeta integra o

Saiba mais
Famosos Natal Réveillon
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança