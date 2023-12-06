Veja como foi a festa do prêmio Marcas de Valor da Rede Gazeta 2023
Publicado em
06 dez 2023 às 10:05
Suzane Carlesso: a Garoto é a marca que é a Cara do CapixabaCrédito: Mônica Zorzanelli
Foi super aplaudida a 14° edição do Prêmio Marcas de Valor, que reuniu empresários, autoridades e personalidades da cena capixaba, nesta terça-feira (05), no Teatro Sesc Glória, em Vitória. O evento reconheceu as marcas que conquistaram a admiração das pessoas com seus serviços, produtos e propósitos durante o ano, com o tema “É pra ver de perto”.
Antes da premiação, os convidados assistiram a uma apresentação da Filarmônica de Mulheres do ES e do Coral Algazarra. Todo o conceito da festa remeteu ao espetáculo teatral e todo seu universo lúdico. Os apresentadores da noite foram os jornalistas da TV Gazeta Rafaela Marquezine e Diego Araújo.
Após a cerimônia de premiação, os convidados brindaram no rooftop do Sesc Glória. O catering ficou a cargo do Le Buffet e o som foi da Big Bat Blues Band. Confira a galeria de fotos de Mônica Zorzanelli e o vídeo da Zoom Filmes.
Maria Luiza Fontenelle, Kaumer Chieppe (Grupo Águia Branca e Capixaba de Valor na categoria Desenvolvimento do ES) e Marcello MoraesCrédito: Mônica Zorzanelli