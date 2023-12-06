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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja como foi a festa do prêmio Marcas de Valor da Rede Gazeta 2023

Publicado em
06 dez 2023 às 10:05
Suzane Carlesso (Garoto)
Suzane Carlesso: a Garoto é a marca que é a Cara do Capixaba Crédito: Mônica Zorzanelli
Foi super aplaudida a 14° edição do Prêmio Marcas de Valor, que reuniu empresários, autoridades e personalidades da cena capixaba, nesta terça-feira (05), no Teatro Sesc Glória, em Vitória. O evento reconheceu as marcas que conquistaram a admiração das pessoas com seus serviços, produtos e propósitos durante o ano, com o tema “É pra ver de perto”.
A noite festiva marcou ainda a estreia do prêmio “Capixaba de Valor”, uma homenagem a 9 personalidades de atuação de destaque na sociedade e que ajudam a promover o desenvolvimento e o fortalecimento da imagem do Estado. Os ganhadores, em nove categorias, foram eleitos pelos jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas da Rede Gazeta. 
Antes da premiação, os convidados assistiram a uma apresentação da Filarmônica de Mulheres do ES e do Coral Algazarra. Todo o conceito da festa remeteu ao espetáculo teatral e todo seu universo lúdico. Os apresentadores da noite foram os  jornalistas da TV Gazeta Rafaela Marquezine e Diego Araújo
Após a cerimônia de premiação, os convidados brindaram no rooftop do Sesc Glória. O catering ficou a cargo do Le Buffet e o som foi da Big Bat Blues Band. Confira a galeria de fotos de Mônica Zorzanelli e o vídeo da Zoom Filmes. 
Maria Luiza Fontenelle, Kaumer Chieppe (Grupo Águia e Capixaba de Valor) e Marcello Moraes
Maria Luiza Fontenelle, Kaumer Chieppe (Grupo Águia Branca e Capixaba de Valor na categoria Desenvolvimento do ES) e Marcello Moraes Crédito: Mônica Zorzanelli
Vinicius Ventorim (Politintas)
Vinicius Ventorim (Politintas) Crédito: Mônica Zorzanelli
Valentin Bassini (Danúbio)
Valentin Bassini (Danúbio) Crédito: Mônica Zorzanelli
Luiz Gustavo de Oliveira (Vale)
Luiz Gustavo de Oliveira (Vale) Crédito: Mônica Zorzanelli

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Ricardo Brito e Angela Rambalducci
Ricardo Brito e Angela Rambalducci (Água Pedra Azul) Crédito: Mônica Zorzanelli
Letícia Dalvi (Shopping Vitória) e Márcio Chagas (Rede Gazeta)
Letícia Dalvi (Shopping Vitória) e Márcio Chagas (Rede Gazeta) Crédito: Mônica Zorzanelli
Stefânia Zavarize e Vinicius Alazio (VP Solar)
Stefânia Zavarize e Vinicius Alazio (VP Solar) Crédito: Mônica Zorzanelli
Zanza e Beth Dalcolmo (irmãs de Margareth Dalcolmo, Capixaba de Valor na categoria Destaque Brasil)
Zanza e Beth Dalcolmo (irmãs de Margareth Dalcolmo, Capixaba de Valor na categoria Destaque Brasil) Crédito: Monica Zorzanelli

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Cantora Budah, Capixaba de Valor na categoria Cultura Crédito: Mônica Zorzanelli
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Jocelino da Conceição (Capixaba de Valor na categoria Impacto Social) Crédito: Mônica Zorzanelli
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Getúlio Azevedo e Denise Azevedo (Óticas Paris) Crédito: Monica Zorzanelli
Marcio Silva. Geiza e Adenir Dalla Bernardina (Dalla Home Center)
Marcio Silva. Geiza e Adenir Dalla Bernardina (Dalla Home Center) Crédito: Monica Zorzanelli
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Adriana Botti e Norma Louzada (Unimed Vitória) Crédito: Mônica Zorzanelli
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Dalva Ringuier, Capixaba de Valor na categoria Meio Ambiente Crédito: Mônica Zorzanelli

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