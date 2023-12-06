Saiba quem levou para casa o troféu “Capixaba de Valor” 2023

O Prêmio Capixaba de Valor aconteceu nesta terça-feira (05/12) Crédito: Divulgação

Uma noite de terça-feira (05) cheia de reconhecimento e aplausos. Foi assim a entrega da primeira edição do Prêmio Capixaba de Valor, iniciativa criada para homenagear personalidades do Espírito Santo que se destacaram em nove áreas de atuação ao longo do ano de 2023. A cerimônia de entrega dos troféus aconteceu no Teatro Sesc Glória, na Capital, como parte da programação do “Marcas de Valor”, tradicional premiação às empresas mais admiradas pelo público.

Os premiados foram escolhidos por votação dos jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas da Redação de Jornalismo da Rede Gazeta, que reúne a TV Gazeta, A Gazeta, CBN Vitória, HZ e G1 ES.

De acordo com o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, a entrega dos troféus coroa o ano do 95º aniversário do grupo, quando foram retomadas as atividades do movimento “Somos Capixabas”. “A valorização do Espírito Santo é algo que está no DNA da Rede Gazeta. É a nossa razão de existir e de produzir conteúdo desde 1928. Por isso, conceber esse reconhecimento, com expressiva participação dos nossos profissionais que produzem conteúdo, é uma forma concreta de aplaudir quem faz a diferença no Estado”, diz Marcello.

Conheça os vencedores de cada categoria:

CIÊNCIA E SAÚDE

A médica pneumologista e supervisora do programa de residência em medicina intensivista da Ufes, Eliana Bernadete Caser, expressou sua alegria em ter sido escolhida para receber o prêmio na categoria “Ciência e saúde”. “Esse reconhecimento como capixaba de valor na minha área de atuação, traz uma imensa alegria, gratidão e com certeza ascende uma nova luz na minha trilha e nesse meu legado de continuar a alinhar a assistência e o ensino, sempre com a excelência técnica, e um verdadeiro trabalho de equipe humanizado com foco em pessoas, principalmente no paciente e familiares”, detalhou.

CULTURA

Já trilhando um caminho de destaque na cena musical em nível nacional e dona de letras marcantes e envolventes, carregadas de referências em R&B, a cantora Budah foi a eleita na categoria “Cultura”.

Ela conta o que simboliza esse prêmio na sua trajetória profissional. “Ah, esse prêmio representa com certeza um reconhecimento do meu trabalho, tanto aqui no Espírito Santo quanto no Brasil, né? A gente tá tentando fazer um trabalho sempre bem feito, profissional. A minha equipe é toda capixaba, então eu me sinto mais feliz ainda de saber que isso tá dando certo, pois tem sido bem reconhecido e chegado a lugares que eu nunca imaginei. Então, com certeza, eu fico feliz por mais essa conquista. Sinal de que o nosso trabalho está sendo feito direitinho” e finalizou agradecendo a todos pelo reconhecimento.

DESENVOLVIMENTO DO ES

O presidente do Grupo Águia Branca, Kaumer Chieppe, destaca que este prêmio é de todo o time de 18 mil funcionários que fazem acontecer todos os dias.

"Para mim, é um reconhecimento para o Grupo Águia Branca. Eu aqui represento todo o time de conselheiros, diretores e funcionários. Estou aqui como presidente recebendo, em nome de todos, essa homenagem muito gostosa, muito prazerosa", frisou.

DESTAQUE BRASIL

A médica pneumologista Margareth Dalcolmo, uma das pioneiras na luta contra o tabagismo no Brasil, foi premiada na categoria “Destaque Brasil”. Ela agradeceu o reconhecimento e disse se sentir honrada por isso. “Nasci no Espírito Santo, gosto muito dessa terra, as nossas raízes falam mais forte do que qualquer coisa. Muito obrigada, Rede Gazeta, por esse reconhecimento”, relembrou.

EDUCAÇÃO

Ethel Leonor Noia Maciel, pós-doutora em epidemiologia pela Johns Hopkins University, foi a capixaba eleita na categoria “Educação". “Eu estou muito feliz com esse prêmio, significa muito para mim. Eu que vivi toda a minha vida aí no Espírito Santo, agora com essa experiência aqui em Brasília, mas sendo uma capixaba de Baixo Guandu, eu queria agradecer muito, muito, todos e todas que votaram em mim e muito obrigada à Gazeta por tudo que significa para o Espírito Santo e por tudo que significou nessa minha caminhada durante a pandemia e todas as oportunidades que nós podemos construir juntos”, disse.

ESPORTE

A ginasta Sofia Madeira, que fez parte da Seleção Brasileira que conquistou uma inédita medalha de ouro em uma etapa do Mundial de Ginástica Rítmica em Portimão, Portugal, em maio de 2023, expressou sua alegria e gratidão ao receber o Prêmio Capixaba de Valor.

“Estou muito feliz. Fiquei bem assustada quando recebi a mensagem, porque não imaginava [ser homenageada]. É uma honra para mim. Eu me sinto bem acolhida pelos capixabas, pela minha terra, de onde eu nasci, de onde eu amo tanto. Essa homenagem mostra meu trabalho sendo reconhecido, o que eu venho fazendo desde novinha para conquistar”, conta a ginasta.

Sofia também destacou que receber o prêmio é uma concretização de que tudo vale a pena. “Eu sinto o coração quentinho por poder representar a ginástica rítmica, poder representar as meninas novinhas que têm vontade de chegar onde eu estou chegando. É muito incrível. Serve de inspiração".

IMPACTO SOCIAL

Jocelino da Conceição Júnior, produtor cultural, sambista e professor, recebeu a honraria pela categoria “Impacto Social". Ele expressou grande honra e emoção ao receber o prêmio, destacando que este não é apenas um reconhecimento do seu trabalho, mas também um testemunho da importância das iniciativas culturais e socioculturais para o desenvolvimento e fortalecimento das comunidades vulneráveis de Vitória.

Júnior enfatizou que o prêmio é um reflexo do esforço coletivo de todos os envolvidos nos projetos do Museu Capixaba do Negro (Mucane) e do Instituto Raízes. “Receber esse prêmio foi uma surpresa, mas isso só aumenta a responsabilidade que sinto em continuar trabalhando pelo fortalecimento da identidade negra, pela promoção da cultura afro-brasileira e pela construção de um futuro mais inclusivo e igualitário. Agradeço à comunidade capixaba por esse reconhecimento e reafirmo meu compromisso com o desenvolvimento de nossa sociedade”.

MEIO AMBIENTE

Dalva Ringuier, uma profissional dedicada à área ambiental há 45 anos, expressou sua gratidão ao receber o Prêmio Capixaba de Valor na categoria "Meio Ambiente". Ela agradeceu a todos os envolvidos na seleção e enfatizou a importância do conhecimento na geração de consciência.

“E eu sempre digo o seguinte, fazer a minha parte é fácil porque eu tenho conhecimento e o conhecimento que gera a consciência. E eu espero que esse reconhecimento mostre para outras pessoas que vale a pena a gente fazer diferente. Que vale a pena lutar e fazer o máximo que a gente puder para preservar esse planeta. Porque se cada um fizer um pouquinho, a gente diminui bastante esse impacto que vem sendo causado pelas gerações passadas, pela atual geração”, afirmou Ringuier. Sua mensagem final foi um apelo sobre os cuidados que o mundo precisa e a importância de ensinar os mais novos a cuidar do nosso planeta. Ela concluiu: “E a gente tem que deixar um planeta melhor, mas ainda melhor para as futuras gerações”.

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