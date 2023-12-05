Noite de festa do Marcas de Valor 2023

O Prêmio Marcas de Valor 2023 reúne as empresas mais admiradas do mercado capixaba Crédito: Thiago Almeida

“Ladies and gentlemen”, o espetáculo está no ar! Começou a 14° edição do Prêmio Marcas de Valor, no Teatro Sesc Glória, em Vitória. O evento celebra as marcas mais admiradas pelos capixabas em 2023 e, na edição deste ano, profissionais que se destacaram em suas áreas de atuação também serão agraciados com o “Prêmio Capixaba de Valor”.

De acordo com Bruno Araújo, gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta, o Marcas de Valor 2023 é um momento para celebrar, pois se trata de uma vitória muito importante para o mercado e toda a sociedade capixaba.

“Escolhemos o Teatro Glória como cenário, ponto alto desta noite festiva. Vamos receber os convidados e teremos uma apresentação musical que promete embalar os presentes. No momento da premiação, nomearemos as marcas e os capixabas vencedores. Neste ano, além de valorizarmos as marcas campeãs, também reconheceremos os capixabas que trouxeram impactos positivos para o Estado em 2023”, destaca.

Como é o evento?

“É pra ver de perto” é o tema do Marcas de Valor 2023. Os convidados (espectadores) estão assistindo às marcas protagonistas do mercado capixaba em um evento que mistura o lúdico com a estética teatral. Os apresentadores da TV Gazeta Rafaela Marquezini e Diego Araújo são os mestres de cerimônia da noite festiva e entregam os prêmios às marcas vencedoras.

Além da premiação, a noite conta com apresentação musical da Big Bat Blues Band e coquetel no Rooftop, localizado no terraço do Teatro.

Tem novidade!

Especialistas indicaram 27 pessoas de diferentes áreas para concorrerem ao “Prêmio Capixaba de Valor”, novidade do ‘Marcas de Valor 2023’. Os vencedores serão revelados durante a festa, num reconhecimento como capixabas que ajudam a promover o desenvolvimento do Espírito Santo.

Marcio Chagas, diretor de Mercado da Rede Gazeta, reforça que a premiação tem um impacto significativo na sociedade capixaba, pois destaca modelos de excelência, estimula o espírito de solidariedade e incentiva a busca por um futuro melhor para todos.

“Esta iniciativa contribuirá para a construção de uma sociedade mais engajada, colaborativa e consciente, em que os valores e as ações positivas sejam reconhecidos e valorizados”, afirma o executivo.

Ciência e Saúde, Cultura, Desenvolvimento do ES, Destaque Nacional, Educação, Esporte, Impacto Social, Meio Ambiente e Moda & Design são as nove categorias deste prêmio. Além dos vencedores por categoria, o finalista que obtiver a maior pontuação somada receberá a premiação especial “Capixaba de Valor do Ano”.