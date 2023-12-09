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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Joana Barbosa lança primeira coleção de joias autorais em Vitória

Publicado em
09 dez 2023 às 03:00
Rodrigo e Joana Barbosa
Rodrigo e Joana Barbosa Crédito: Cloves Louzada

Noite de joias

Joana Barbosa reuniu convidados em torno do lançamento de sua primeira coleção de joias 100% autoral para a Elow Joias. Esmeraldas, turmalinas, berilos e pedras exóticas como lápis-lazúli, ou lazulita, foram algumas das gemas escolhidas por ela para compor as peças delicadas e carregadas de personalidade da linha Vida. Veja como foi a noite, no Una Residence, com bufê comandado por Karla Brandão nas fotos de Cloves Louzada.

CELEBRAÇÃO

Formatura Medicina em Trancoso

Nosso produtor de eventos, Vagner Loppes, da VL Boutique de Eventos, assina a produção e coordenação da cerimônia de formatura da 2ª turma de medicina da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). O evento exclusivo acontecerá no prestigioso teatro L’occitane, localizado em Trancoso, nneste final de semana. Marcando a primeira formatura realizada neste local, a ocasião contará com a colaboração de parceiros de destaque, como Steffen Centro de Eventos, Don Camaleone, Chocolateria Brasil, Incolor, One e Materfloris. A curadoria dos trajes exclusivos da equipe da VL ficará a cargo do estilista Ivan Aguiar.

LANÇAMENTO

Bianca Riba e Alice Mendes
Bianca Riva e a designer de joias Alice Mendes comemoraram o lançamento da coleção exclusiva Valsa das Flores, na Praia do Canto Crédito: Vitor Carvalho

Amigo secreto

Dezembro chegou e é época dos tradicionais amigos secretos. Este ano, o gasto médio com cada presente será de R$ 75, segundo levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e SPC Brasil. “O amigo oculto é uma forma de presentear sem ter que comprar presente para todo mundo, mas é importante estipular um teto de gastos. Isso estimula as pessoas a usarem a criatividade para presentear sem estourar o valor combinado”, destaca o presidente da CDL Vitória, Rogério Alcantara. A pesquisa aponta ainda que 43% dos consumidores, ou seja, 70 milhões de pessoas, pretendem participar da brincadeira este ano.

ANIVERSÁRIO

Rachel Pires
A empresária Rachel Pires e a decoradora Lorena Duque com a atriz Deborah Secco - responsáveis pela decoração da festa de aniversário de 8 anos da filha da atriz, Maria Flor, com tema smile neon, no Rio Crédito: Divulgação

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