Joana Barbosa lança primeira coleção de joias autorais em Vitória

Nosso produtor de eventos, Vagner Loppes, da VL Boutique de Eventos, assina a produção e coordenação da cerimônia de formatura da 2ª turma de medicina da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). O evento exclusivo acontecerá no prestigioso teatro L’occitane, localizado em Trancoso, nneste final de semana. Marcando a primeira formatura realizada neste local, a ocasião contará com a colaboração de parceiros de destaque, como Steffen Centro de Eventos, Don Camaleone, Chocolateria Brasil, Incolor, One e Materfloris. A curadoria dos trajes exclusivos da equipe da VL ficará a cargo do estilista Ivan Aguiar.