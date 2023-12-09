Joana Barbosa lança primeira coleção de joias autorais em Vitória

Dezembro chegou e é época dos tradicionais amigos secretos. Este ano, o gasto médio com cada presente será de R$ 75, segundo levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e SPC Brasil. “O amigo oculto é uma forma de presentear sem ter que comprar presente para todo mundo, mas é importante estipular um teto de gastos. Isso estimula as pessoas a usarem a criatividade para presentear sem estourar o valor combinado”, destaca o presidente da CDL Vitória, Rogério Alcantara. A pesquisa aponta ainda que 43% dos consumidores, ou seja, 70 milhões de pessoas, pretendem participar da brincadeira este ano.