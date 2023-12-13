Sávio faz pré-lançamento de livro em apoio à Amaes em Vitória

O ex-jogador de futebol capixaba Sávio Bortolini, conhecido por suas trajetórias vitoriosas no Flamengo e no Real Madrid, protagonizou um momento ímpar durante o pré-lançamento da edição especial de seu livro, na noite da segunda-feira (11). O encontro, sediado no Iate Clube do Espírito Santo sob a hospitalidade do Comodoro Fabiano Pereira, contou com a presença de Pollyana Paraguassú, presidente da Associação dos Amigos dos Autistas do Estado do Espírito Santo (Amaes), instituição que receberá toda renda das vendas do livro. A primeira-dama de Vitória, Paula Pazolini também esteve presente na noite de autógrafos exclusiva para os associados do Clube. O momento foi como um tributo à solidariedade e ao esporte, unindo paixões em prol de uma causa nobre. O lançamento do livro biográfico do craque acontece no próximo sábado (16), no Centro de Convenções de Vitória, às 20h. Este é aberto ao público e realizado pela FAP Eventos Esportivos. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 27 99518-1110. Por meio do Projeto Gol Azul, realizado pela FAP, a associação realiza, além do evento de sábado, o “Jogo das Estrelas pelo Autismo”, que será realizado no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica, no próximo domingo (17), a partir das 10h. Veja fotos de Diego Alves