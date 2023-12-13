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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Sávio faz pré-lançamento de livro em apoio à Amaes em Vitória

Publicado em
13 dez 2023 às 03:00
Eliton Perini, Fabiano Pereira, Savio Bartolini, Pollyana Paraguassu, Paula Pazolini
Eliton Perini, Fabiano Pereira, Sávio Bartolini, Pollyana Paraguassu e Paula Pazolini: noite do bem no Iate Clube Crédito: Diego Alves

Sávio no Iate

O ex-jogador de futebol capixaba Sávio Bortolini, conhecido por suas trajetórias vitoriosas no Flamengo e no Real Madrid, protagonizou um momento ímpar durante o pré-lançamento da edição especial de seu livro, na noite da segunda-feira (11). O encontro, sediado no Iate Clube do Espírito Santo sob a hospitalidade do Comodoro Fabiano Pereira, contou com a presença de Pollyana Paraguassú, presidente da Associação dos Amigos dos Autistas do Estado do Espírito Santo (Amaes), instituição que receberá toda renda das vendas do livro. A primeira-dama de Vitória, Paula Pazolini também esteve presente na noite de autógrafos exclusiva para os associados do Clube. O momento foi como um tributo à solidariedade e ao esporte, unindo paixões em prol de uma causa nobre. O lançamento do livro biográfico do craque acontece no próximo sábado (16), no Centro de Convenções de Vitória, às 20h. Este é aberto ao público e realizado pela FAP Eventos Esportivos. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 27 99518-1110. Por meio do Projeto Gol Azul, realizado pela FAP, a associação realiza, além do evento de sábado, o “Jogo das Estrelas pelo Autismo”, que será realizado no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica, no próximo domingo (17), a partir das 10h. Veja fotos de Diego Alves

NO RIO

Rachel Pires e Gusttavo Lima
Nossa Rachel Pires ao lado do cantor Gusttavo Lima, na última sexta-feira, dia 08, no camarim do sertanejo que fez show no Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro. Crédito: Divulgação

Em São Paulo

Priscila Buteri Valentim, vice-presidente da MedSênior, comemora o início da operação de mais uma unidade, desta vez localizada na Avenida Brasil, em São Paulo. O novo espaço – que começou a funcionar nesta segunda, 11 de dezembro - terá atendimento eletivo com consultas e medicina diagnóstica com mapa, holter, ultrassonografia, ecodopplercardiograma, eletrocardiograma e teste ergométrico. O grupo capixaba já contabiliza 35 unidades próprias em seis estados do país, além de Distrito Federal.

Delivery no condomínio

Mais segurança e comodidade tem feito as empresas investirem em espaços exclusivos para o recebimento de deliverys nos condomínios. Antenada às exigências e novas tendências, a Empar Incorporadora, de Camila Menezes, apostou neste diferencial no Alameda25. O empreendimento, localizado na Mata da Praia, nas proximidades do aeroporto, conta com um ambiente climatizado e equipado com armários, prateleiras, cabideiros e refrigerador para receber diversos produtos e armazená-los corretamente até o morador retirar a encomenda. “Ter um local específico para receber e armazenar adequadamente suas encomendas é, sem dúvidas, uma necessidade dos moradores de apartamentos. Uma comodidade para quem não pode receber a encomenda na hora que ela chega e uma segurança a mais neste processo de entrega, já que terceiros não precisam acessar o interior do condomínio e o hall dos apartamentos para realizar entregas”, afirma Camila, que é especialista em mercado imobiliário.

MUSICAL

Patrícia Castro, Marcelo Lages e Karla Ferreira
Patrícia Castro, Marcelo Lages e Karla Ferreira: na apresentação do espetáculo "O Rei Leão - Uma Aventura na Savana", no Sesc Glória Crédito: Camilla Baptistin

Podcast de negócios

O engenheiro e empresário Daives Alvarenga, vice-presidente do Sindifer - Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do ES, começa o ano com novo projeto: ele lança em janeiro um podcast intitulado Grow Up Cast. O objetivo é conversar com lideranças empresariais, gestores, profissionais liberais e personalidades do mundo corporativo em geral, para falar sobre empreendedorismo, boas práticas gerenciais e os desafios de ter o próprio negócio no Brasil.

Podcast com Papai Noel

A decoração de Natal no Shopping Vila Velha inclui um podcast sobre histórias emocionantes desta época do ano. Os visitantes poderão falar sobre suas lembranças marcantes, receitas favoritas ou algum ritual especial, em estúdio montado pela 4Nexus, empresa de Augusto Sodré. Os depoimentos serão depois disponibilizados no Spotify e no YouTube do Shopping.

FESTA

O empresário Wander Miranda ao lado de sua esposa Ruanne Guimarães durante cerimônia de posse da nova diretoria da Ases
O empresário Wander Miranda ao lado de sua esposa Ruanne Guimarães durante cerimônia de posse da nova diretoria da Associação de Empresários da Serra Crédito: Ademir Ribeiro

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