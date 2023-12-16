Zilu Camargo revela doença causada por briga familiar: ‘Tomando remédios fortes’

Zilu Camargo está com Herpes Zoster Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress

Zilu Godói revelou que ficou doente devido as polêmicas envolvendo Igor Camargo e a noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda. A ex-mulher de Zezé falou sobre o assunto nesta sexta-feira, 15.

Nas redes sociais, Zilu disse que está com Herpes Zoster após os conflitos: “Estou meio malzinha, minha Herpes Zoster atacou. Minha imunidade caiu bastante com toda essa confusão na família, com todas essas notícias, com tudo o que está acontecendo”.

Zilu comentou que o fato de estar nos Estados Unidos, longe de seus filhos, prejudicou sua saúde mental também. “Eu fico de cá sem poder fazer nada, sem poder estar perto dos meus filhos e isso me ataca, fico muito triste, triste mesmo”.

“Eu queria muito estar no Brasil agora para passar o Natal e o Ano Novo com meus filhos, mas com todos esses problemas, acabei resolvendo não ir. Com isso, a imunidade caiu, fiquei mal, tomando uns remédios muito fortes, isso acaba com a minha saúde, fico fraca. Vou ficar na cama. Orem por mim, estou precisando muito de oração”, pediu.

ENTENDA A CRISE NA FAMÍLIA CAMARGO

A relação de Zezé e Igor estaria desgastada pelo menos desde que Amabylle, mulher de Igor, desmascarou um perfil fake no Instagram, que estaria sendo usado para atacá-la e a outros membros da família. A especulação é de que a conta pertence a Graciele, sobre a qual, supostamente, o perfil tecia apenas elogios.

No último domingo, 10, Graciele concedeu uma entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, em que assumiu ser a dona da conta falsa, mas disse que ela foi criada para que se defendesse de ataques que sofre nas redes sociais.

“Eu não tinha intenção de sacanear ninguém, eu só queria me defender”, afirmou Graciele. Conforme o relato, a conta já existe há 10 anos e todos os membros da família sabiam da existência do perfil.

Graciele argumentou que sua equipe era responsável pela conta e ela, com o tempo, se esqueceu de usá-lo. Ainda de acordo com a influenciadora, o perfil era usado para elogiá-la e gerar engajamento em suas publicações.

Ela disse que deixou de ter acesso à conta em abril. Ataques feitos à família de Zezé e expostos por Igor Camargo datam de junho e a influenciadora nega ter logado no perfil na data. Ela alega que um dos ataques – direcionado a Wanessa Camargo – foi feito enquanto estava em uma viagem a Vitória.

Igor, por sua vez, tomou a decisão de comentar sobre o assunto por Amabylle Eiroa estar proibida pela Justiça de falar publicamente sobre o assunto. Segundo Igor, a decisão veio por Amabylle ter sido “mal assessorada” pelo advogado responsável pelo caso à época e ter publicado um documento em segredo de justiça.

Ele ainda argumentou que houve tentativas de resolver o caso internamente em julho e que, na ocasião, Graciele havia dito que Amabylle teria criado um perfil de mesmo nome para realizar os ataques e incriminar a influenciadora.

O Estadão entrou em contato com a equipe de Graciele para comentar as declarações de Igor, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Igor argumentou que, se a conta fosse usada por um terceiro, Graciele teria percebido por meio de notificações. “As desculpas que vêm não fazem sentido nenhum e causam um conflito familiar que poderia ser evitado”, disse ele, que reafirmou que Amabylle não tinha acesso ao perfil.