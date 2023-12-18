Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Travis Kelce quer se casar com Taylor Swift e pede bênção ao pai dela, diz site
Vem aí?

Travis Kelce quer se casar com Taylor Swift e pede bênção ao pai dela, diz site

Ao que tudo indica, em breve a cantora de 34 anos deverá anunciar seu noivado após namoro de alguns meses com o jogador de futebol americano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 16:41

Ao que tudo indica, em breve Taylor Swift, 34, deverá anunciar seu noivado. Isso porque o jogador de futebol americano Travis Kelce, 34, com quem ela namora faz alguns meses, teria ido até o pai da norte-americana pedir a bênção dele para um casamento. As informações são do site Page Six.
O casal Travis Kelce e Taylor Swift
O casal Travis Kelce e Taylor Swift Crédito: Shutterstock
Segundo a publicação, Scott Swift deu a permissão para que ambos trilhem o novo passo no relacionamento. O casal deve passar as festas de fim de ano junto. Em julho, Kelce contou no podcast New Heights, que divide com o irmão, que foi a um show da Taylor e tentou dar a ela uma pulseira de amizade com seu número de telefone, mas não conseguiu.
Ele diz que ficou desapontado ao saber que a cantora não fala antes ou depois dos shows para preservar a voz, já que durante a turnê The Eras Tour, ela canta 44 músicas por quase três horas de performance.
Apesar da tentativa não ter decolado, começaram as especulações de que, após esse episódio, ambos teriam entrado em contato. Em setembro, Kelce convidou Taylor para assistir a um de seus jogos. Ela foi vista sentada ao lado da mãe do jogador e vibrando quando ele marcou um touchdown. Eles foram filmados indo embora juntos após a partida.
Depois de um mês, o casal foi visto de mãos dadas em um restaurante badalado em Nova York.
Na passagem da turnê de Taylor pela Argentina, Kelce estava na plateia ao lado do pai da cantora e recebeu uma homenagem. Ao final da performance, ela alterou a letra de "Karma" e incluiu o verso: "Karma é o cara do Chiefs, vindo direto para casa para mim".

Veja Também

Marcelinho Carioca diz que foi sequestrado após se envolver com mulher casada; veja vídeo

Após denúncia no Fantástico, influenciadores procuram Blaze em massa para rescindir contrato

Isis Valverde está noiva do empresário Marcus Buaiz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Casamento Taylor Swift
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Paredão do BBB 26: baralho cigano revela tendências para Juliano, Gabriela e Ana Paula
Imagem de destaque
5 séries baseadas em livros que vão te prender do começo ao fim
Imagem de destaque
Filho é suspeito de matar mãe e cortar dedo para acessar contas em celular em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados