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Famosos

Larissa Manoela 'entra' sozinha em casamento com Frambach

Dispensando a tradição da noiva entrar com o pai no dia do casamento, a famosa seguiu até o noivo sem ninguém
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 12:21

Larissa Manoela anuncia casamento com André Luiz Frambach
Larissa Manoela anuncia casamento com André Luiz Frambach Crédito: Reprodução/Instagram
Larissa Manoela, 22, entrou sozinha em seu casamento com André Luiz Frambach, 26. Veja mais detalhes da cerimônia.
A atriz entrou sozinha na cerimônia. Dispensando a tradição da noiva entrar com o pai no dia do casamento, a famosa seguiu até o noivo sem ninguém. Famosos, como Viih Tube e Ticiane Pinheiro, parabenizaram a artista.
O casal celebrou a união neste domingo e o anúncio de que casaram foi feito hoje (18). Os dois postaram alguns momentos do evento nas redes sociais.
Larissa e André compartilharam fotos e vídeos com os fãs. "Pois é simples como qualquer um pode ver: estamos simplesmente destinados a ser", escreveram na legenda.

DETALHES DO CASAMENTO

O vestido de noiva foi feito no sigilo em 30 dias. O estilista que fez seu vestido de debutante, Lucas Anderi, foi o responsável pela peça. Ao UOL, ele revelou que o modelo foi desenvolvido a quatro mãos e, no total, foram feitas três provas.
O noivo usou uma gravata estampada com a animação "Enrolados". Na trama, Rapunzel vive isolada em uma torre e tem um relacionamento conturbado com a "mãe" -que a roubou quando era um bebê para benefícios próprios de rejuvenescimento. Após um ladrão invadir sua casa, a jovem conhece o mundo e descobre que ela é a princesa perdida do reino.
Os pais da atriz não compareceram à cerimônia. A artista rompeu com os pais após conflitos sobre a gestão de sua carreira e de seu dinheiro.

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