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Luana Piovani coloca apartamento em NY à venda

Atriz diz que teve imóvel por 24 anos; local tem dois andares
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 08:47

Luana Piovani usa redes sociais para alfinetar Scooby
Luana Piovani coloca apartamento em NY à venda Crédito: Instagram/@luapio
Luana Piovani teve, nos últimos 24 anos, uma segunda casa, mas agora se prepara para vendê-la. A atriz anunciou em seu perfil oficial de Instagram que está vendendo seu apartamento em Nova York.
Ela publicou um vídeo do mostrando detalhes no local. "Singing New York! New York!
Vinte quatro anos depois de Renato Russo ter me levado a essa vivência, encerro o ciclo, já de novo endereço e dançando porque é assim que encerra-se ciclos!", escreveu.
Pela gravação, é possível ver que o apartamento da artista tem dois banheiros, sendo um deles no segundo andar, ao lado dos quartos. O espaço térreo é amplo, com sala e cozinha.
A atriz trava uma batalha judicial com o ex-marido Pedro Scooby por conflitos na guarda dos filhos, e atualmente mora em Portugal.

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