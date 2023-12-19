Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Drake promete show no Brasil após cancelar Lollapalooza em março

Rapper deveria ter subido ao palco do último festival, mas não compareceu de última hora e quebrou contrato com a produção
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 08:44

O rapper Drake
O rapper Drake Crédito: Instagram/@champagnepapi
Drake falou sobre a possibilidade de se apresentar no Brasil durante uma transmissão ao vivo, quase nove meses após cancelar de última hora o show que faria no Lollapalooza, em São Paulo.
"Brasil, quero dizer que devo a vocês o show da minha vida e vou dar a vocês" disse Drake durante o vídeo ao vivo.
Na época, o rapper emitiu um comunicado em que dizia que, "devido a circunstâncias imprevistas", estava sem membros de sua equipe de som e produção e que por isso não poderia se apresentar no festival.
Mas uma apuração da Folha mostrou que o cantor mentiu sobre o motivo do cancelamento do show.
Sob condição de anonimato, pessoas envolvidas com a produção do festival afirmaram que parte da equipe contratada pelo rapper não só já estava no Brasil trabalhando como havia passado a madrugada anterior ao cancelamento fazendo a montagem de cenário e equipamento de áudio.
Segundo as pessoas ouvidas, a equipe de Drake, que estava hospedada no hotel Hilton, ficou sabendo que ele não viria mais ao Brasil durante a montagem.

Veja Também

Larissa Manoela se casa com André Luiz Frambach; veja as fotos

Virginia Fonseca diz ter faturado R$ 160 milhões nos últimos cinco meses

Travis Kelce quer se casar com Taylor Swift e pede bênção ao pai dela, diz site

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados