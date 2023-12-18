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Virginia Fonseca diz ter faturado R$ 160 milhões nos últimos cinco meses

Influenciadora rebate críticas de que teria comprado carrão após publicidade de jogos de azar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 14:54

Virginia Fonseca
Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram @virginia
A empresária e influenciadora Virginia Fonseca resolveu vazar nas redes sociais o alto faturamento que ela tem com a empresa de cosméticos Wepink. Segundo ela, só nos últimos cinco meses, a empresária teria recebido o montante de mais de R$ 160 milhões.
Horas depois, ela apagou a postagem. A ideia era rebater as falas do influenciador Vittor Fernando, que a havia acusado de comprar um carrão de mais de R$ 2 milhões com um dinheiro supostamente proveniente de publicidade de jogos de azar.
"Gratidão primeiramente a Deus, a todo o time e a todos vocês que confiam no nosso trabalho", postou ela, que recentemente anunciou uma parceria com o jogador Neymar.
O assunto das propagandas de jogos de azar feitas por celebridades foi tema de uma reportagem exibida pelo Fantástico (Globo). Após a veiculação, vários influenciadores começaram a ser expostos por conta dessa divulgação.
Dentre eles Carlinhos Maia, que se defendeu. "Se eu pedir para você pular do penhasco, você pula? Eu divulgo, mas nunca joguei", disse.
Rodrigo Mussi também sugeriu que a influenciadora Viih Tube devolvesse o valor conquistado após se aliar à casa de apostas, o que gerou confusão com o marido dela, Eliezer: "Interesseiro", respondeu o ex-BBB. Depois, Viih disse que encerrou o contrato com a empresa investigada.

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