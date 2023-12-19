Meghan Markle nega presente de Natal pedido pelo filho mais velho

Durante um painel na última semana, para lançar um documentário do fotógrafo Misan Harriman, ela contou que Archie, seu filho mais velho, do casamento com o príncipe Harry, pediu uma câmera fotográfica de presente.

"Nosso filho de quatro anos, filho de quatro anos e meio, ele diz 'Não tenho quatro anos'. Bem, Misan estava mostrando a ele como tirar fotografia na última vez que esteve conosco, e eu comprei uma câmera para Archie e ele disse: 'Mas não é uma Leica como a do Misan", disse." "Eu falei: 'Você não vai ganhar uma Leica! Nem mesmo no Natal'."