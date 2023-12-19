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Tour

Ludmilla anuncia turnê com show no Allianz Parque, em SP

Em "Ludmilla In The House Tour", a artista passará por grandes arenas e casas de shows
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 09:17

Ludmilla anuncia turnê
Ludmilla anuncia turnê Crédito: Reprodução/X/@ludmilla
A cantora Ludmilla anunciou, na noite desta segunda-feira, 18, uma nova turnê com 19 shows marcados a partir de maio de 2024.
Em "Ludmilla In The House Tour", a artista passará por grandes arenas e casas de shows espalhadas por cidades como São Paulo, Rio, Salvador e Belo Horizonte. A ideia é celebrar dez anos de trajetória e passar por hits antigos e atuais.
Em São Paulo, ela toca no dia 8 de junho, no Allianz Parque. As vendas para todos os shows começam nesta terça, 19, a partir do meio-dia, na plataforma Eventim.

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