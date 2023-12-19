Ludmilla anuncia turnê com show no Allianz Parque, em SP

Ludmilla anuncia turnê Crédito: Reprodução/X/@ludmilla

A cantora Ludmilla anunciou, na noite desta segunda-feira, 18, uma nova turnê com 19 shows marcados a partir de maio de 2024.

Em "Ludmilla In The House Tour", a artista passará por grandes arenas e casas de shows espalhadas por cidades como São Paulo, Rio, Salvador e Belo Horizonte. A ideia é celebrar dez anos de trajetória e passar por hits antigos e atuais.