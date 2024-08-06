Rihanna desfila com plumas e pedrarias no carnaval de Barbados

Rihanna no carnaval de Barbados Crédito: @RihannaOnlineBR no X

Vestindo um conjunto com pedrarias douradas e plumas nas cores rosa, vermelho e amarelo, Rihanna desfilou nesta segunda-feira (5) no festival Crop Over, uma espécie de carnaval de seu país, Barbados.

A cantora foi fotografada ao lado de dois militares armados com fuzis. Em outras imagens, ela aparece ao lado da cantora nigeriana Ayra Starr.

O festival Crop Over, uma tradição caribenha que começou no século 17, celebra a colheita da cana-de-açúcar.

As fotos de Rihanna desfilando no festival foram compartilhadas por um perfil de fãs brasileiros  e acabaram em tabloides internacionais.

Nas redes sociais, fãs se derreteram pela beleza da cantora. "Que mulher linda", "preciosa", "rainha de Barbados", elogiaram.