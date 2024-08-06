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Rihanna desfila com plumas e pedrarias no carnaval de Barbados

Cantora foi destaque em festival caribenho que celebra colheita da cana
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Agosto de 2024 às 13:44

Rihanna no carnaval de Barbados
Rihanna no carnaval de Barbados  Crédito: @RihannaOnlineBR no X
Vestindo um conjunto com pedrarias douradas e plumas nas cores rosa, vermelho e amarelo, Rihanna desfilou nesta segunda-feira (5) no festival Crop Over, uma espécie de carnaval de seu país, Barbados.
A cantora foi fotografada ao lado de dois militares armados com fuzis. Em outras imagens, ela aparece ao lado da cantora nigeriana Ayra Starr.
O festival Crop Over, uma tradição caribenha que começou no século 17, celebra a colheita da cana-de-açúcar.
As fotos de Rihanna desfilando no festival foram compartilhadas por um perfil de fãs brasileiros  e acabaram em tabloides internacionais.
Nas redes sociais, fãs se derreteram pela beleza da cantora. "Que mulher linda", "preciosa", "rainha de Barbados", elogiaram.

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