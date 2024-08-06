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Serena Williams é barrada em restaurante em Paris

Tenista diz ter sido impedida de entrar em local vazio com família; restaurante alega espaço reservado e pede desculpas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Agosto de 2024 às 13:34

A tenista Serena Williams na França
A tenista Serena Williams na França Crédito: Reuters
Serena Williams, empresária e tenista com 23 títulos do Grand Slam (os principais torneios do circuito mundial: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open), foi barrada de um dos mais badalados restaurantes da capital francesa, The Península Paris. O episódio aconteceu no domingo (4) e a norte-americana estava acompanhada do marido e as filhas.
Williams resolveu reclamar da situação em sua rede social. "Caramba @peninsulaparis, já me negaram acesso ao terraço para comer em um restaurante vazio de lugares mais legais, mas nunca com meus filhos. Sempre uma primeira vez. #Olympic2024", escreveu Williams no X , adicionando um emoji de rosto derretendo e olhos revirando.
Logo depois da postagem, o restaurante, conhecido por sua vista privilegiada da Torre Eiffel, respondeu e pediu desculpas para Serena. "Aceite nossas mais profundas desculpas pela decepção que você encontrou esta noite. Infelizmente, nosso bar no terraço estava realmente lotado, e as únicas mesas desocupadas que você viu pertenciam ao nosso restaurante gourmet, L'Oiseau Blanc, que estava reservado.".
O estabelecimento, que tem a média dos pratos principais para o jantar de 115 euros (R$ 726, na conversão atual), concluiu: "Sempre nos sentimos honrados em recebê-los e sempre nos sentiremos honrados em recebê-los novamente. The Peninsula Paris".

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