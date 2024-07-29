Nicole Kidman assiste competição de Rayssa Leal em Paris e faz 'ola' com a torcida brasileira

A atriz foi flagrada na arquibancada dos jogos por fãs brasileiros, que aproveitaram para tietá-la. Animada, a estrela dona de um Oscar, dois Emmys e seis Globos de Ouro, fez até "ola" com a torcida brasileira.
Nicole, de 57 anos, foi à competição acompanhada do marido, Keith Urban, 56. O casal australiano estava na torcida pela skatista Chloe Covell, uma das promessas do país e principal rival de Rayssa no esporte.
Chloe, no entanto, ficou de fora do pódio neste domingo (28). A australiana ficou em oitavo lugar. O ouro e a prata foram das japonesas Coco Yoshizawa e Liz Akama, enquanto o bronze ficou com Rayssa.