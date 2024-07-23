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Nicolas Prattes vai correr a Maratona Olímpica de Paris: 'Só quero viver esse sonho'

Ator irá percorrer 42 km da tradicional prova do atletismo como atleta amador
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Julho de 2024 às 09:01

Nicolas Prattes participa de prova para amadores; iniciativa é inédita nos Jogos
Nicolas Prattes participa de prova para amadores; iniciativa é inédita nos Jogos Crédito: Reprodução/Instagram
Nicolas Prattes, 27, vai participar das Olimpíadas 2024. O ator não faz parte da equipe atletismo do Brasil, mas vai correr a Maratona Olímpica de Paris 2024. Ele foi escolhido para participar da corrida de um pouco mais de 42 km, uma iniciativa inédita que os organizadores dos jogos estão proporcionando aos atletas amadores de todo mundo.
"Vou correr a Maratona Olímpica de Paris 2024. Nem sei o que dizer, só quero curtir esse momento, celebrar a vida e viver esse sonho", comemorou Nicolas nas redes sociais. Ele é um dos protagonistas de "Mania de Você", próxima novela das nove da Globo.
A prova acontece no dia 10 de agosto, mesma data da maratona que os atletas vão competir em busca da medalha. Enquanto o grupo de elite larga pela manhã, os amadores farão a prova no período noturno.
A ação faz parte do projeto Maratona Para Todos, no qual 40.048 atletas foram selecionados através de bons resultados em algumas provas oficiais, pontuação com desafios de exercícios diários e sorteios: uma metade corre os 42,195 km (percurso de Nicolas) e o outro pelotão disputa o trajeto de 10 km.
Em abril, o ator brasileiro participou da Maratona de Paris e se emocionou ao final da prova. "É muito especial. Queria que todo mundo pudesse sentir o que estou sentindo agora", disse Nicolas que vai encontrar a namorada Sabrina Sato, em Paris. A apresentadora é madrinha do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), e vai estar apoiando os atletas brasileiros nas Olimpíadas.

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