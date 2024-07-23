Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Ingrid Guimarães e Mônica Martelli divertem seguidores com diário de viagem pela Europa
Divertido

Ingrid Guimarães e Mônica Martelli divertem seguidores com diário de viagem pela Europa

Animadas e atrapalhadas, atrizes mostram como andam suas férias na Espanha e na Inglaterra (quando não esquecem o celular em algum lugar)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Julho de 2024 às 08:53

Ingrid Guimarães e Mônica Martelli de férias em Mallorca, na Espanha
Ingrid Guimarães e Mônica Martelli de férias em Mallorca, na Espanha Crédito: @monicamartelli no Instagram
Ingrid Guimarães e Mônica Martelli estão aproveitando o verão europeu com as filhas, Clara e Júlia, de 14 anos. As atrizes, que já divertiram os seguidores em outras viagens pela Europa, vêm compartilhando nas redes seus passeios pela Inglaterra e pela Espanha, mostrando seus perrengues chiques --e hilários.
Clara e Júlia, amigas desde que nasceram, começaram a viagem indo a Londres, onde fizeram um curso de teatro. As mães as encontraram na cidade inglesa, onde Mônica já começou a filmar Ingrid falando sua frase preferida em inglês a qualquer garçom, vendedor ou local que encontrassem: "Let me ask you something..." (Deixa eu te perguntar uma coisa...). A frase já é marca registrada, já que, em viagem anterior, as filhas gravaram as mães a repetindo diversas vezes.
@ingridguimaraesoficial Let me ask you something: vcs acham normal duas adolescentes filmarem a gente a viagem toda e debocharem do nosso inglês? Acham que a gente merece essa humilhação? 😅 #férias #londres #maeefilha #fyp ♬ som original - Ingrid Guimaraes
Ingrid começou os perrengues da viagem perdendo seu celular, que havia ficado no banheiro do restaurante. "A gente não consegue fazer nada, porque a gente passa o dia todo catando o que a gente perdeu", disse Mônica. Logo depois, a atriz aparece, aliviada: "Estava atrás do vaso". O guarda-chuva, item menos precioso e um ícone entre os objetos mais esquecidos em lugares público, também havia ficado para trás.
@ingridguimaraesoficial O PHONE TÁ AQUI! 🗣️😅 #viagem #londres ♬ som original - Ingrid Guimaraes
Em seguida, as quatro seguiram viagem em direção a Menorca, uma das ilhas baleares da Espanha. Desta vez, em meio a muito sol e praia, Ingrid perdeu seu cartão de crédito, sua "tarjeta negra", como ela adorou repetir diversas vezes ao guia turístico que as acompanhava. Por fim, o cartão foi achado, no local em que elas se divertiram com boias e com o duplo sentido de onde o cartão estaria guardado: 'No saco [bolsa]' de um homem da equipe que a acompanhava.
No caminho para o próximo destino, elas mostraram o carro, repleto de malas, atrás das quais as filhas, que não gostam de aparecer, se escondiam. "Já chegamos assim no novo destino... as 'adoles' sempre se escondendo", brincou Ingrid na legenda.
As atrizes continuam viagem em Mallorca, mais uma ilha no arquipélago espanhol. No primeiro dia por lá, Mônica já entrou no mar tentando não escorregar no limo e Ingrid já perguntou onde se teria a melhor vista do pôr do sol: "Let me ask you something...".
@ingridguimaraesoficial Mujeres al mar 😅 #viagem #amigas #menorca ♬ Cena Engraçada e Inusitada - HarmonicoHCO
Ainda antes de embarcarem, elas anunciaram que as férias seriam como um estudo para um novo projeto em que estão trabalhando: um filme sobre duas mulheres de 50 anos viajando, posando de biquíni e ressignificando a vida.

Veja Também

Pabllo Vittar deixa web eufórica ao mostrar beijão em cantor; saiba quem é

Capixaba de 12 anos participa do quadro Pequenos Gênios, do Domingão com Huck

Gracyanne Barbosa estreia em plataforma de conteúdo adulto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Europa Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados