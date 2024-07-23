Ingrid Guimarães e Mônica Martelli divertem seguidores com diário de viagem pela Europa

Ingrid Guimarães e Mônica Martelli de férias em Mallorca, na Espanha Crédito: @monicamartelli no Instagram

Ingrid Guimarães e Mônica Martelli estão aproveitando o verão europeu com as filhas, Clara e Júlia, de 14 anos. As atrizes, que já divertiram os seguidores em outras viagens pela Europa, vêm compartilhando nas redes seus passeios pela Inglaterra e pela Espanha, mostrando seus perrengues chiques --e hilários.

Clara e Júlia, amigas desde que nasceram, começaram a viagem indo a Londres, onde fizeram um curso de teatro. As mães as encontraram na cidade inglesa, onde Mônica já começou a filmar Ingrid falando sua frase preferida em inglês a qualquer garçom, vendedor ou local que encontrassem: "Let me ask you something..." (Deixa eu te perguntar uma coisa...). A frase já é marca registrada, já que, em viagem anterior, as filhas gravaram as mães a repetindo diversas vezes.

Ingrid começou os perrengues da viagem perdendo seu celular, que havia ficado no banheiro do restaurante. "A gente não consegue fazer nada, porque a gente passa o dia todo catando o que a gente perdeu", disse Mônica. Logo depois, a atriz aparece, aliviada: "Estava atrás do vaso". O guarda-chuva, item menos precioso e um ícone entre os objetos mais esquecidos em lugares público, também havia ficado para trás.

Em seguida, as quatro seguiram viagem em direção a Menorca, uma das ilhas baleares da Espanha. Desta vez, em meio a muito sol e praia, Ingrid perdeu seu cartão de crédito, sua "tarjeta negra", como ela adorou repetir diversas vezes ao guia turístico que as acompanhava. Por fim, o cartão foi achado, no local em que elas se divertiram com boias e com o duplo sentido de onde o cartão estaria guardado: 'No saco [bolsa]' de um homem da equipe que a acompanhava.

No caminho para o próximo destino, elas mostraram o carro, repleto de malas, atrás das quais as filhas, que não gostam de aparecer, se escondiam. "Já chegamos assim no novo destino... as 'adoles' sempre se escondendo", brincou Ingrid na legenda.

As atrizes continuam viagem em Mallorca, mais uma ilha no arquipélago espanhol. No primeiro dia por lá, Mônica já entrou no mar tentando não escorregar no limo e Ingrid já perguntou onde se teria a melhor vista do pôr do sol: "Let me ask you something...".