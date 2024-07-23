Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Pabllo Vittar deixa web eufórica ao mostrar beijão em cantor; saiba quem é

Os dois já colaboraram juntos em algumas faixas, como frequente(mente) e TOKYO
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Julho de 2024 às 08:47

Pabllo Vittar deu um beijão em Leonardo Fabbri, conhecido pelo nome artístico 'Chameleo'
Pabllo Vittar deu um beijão em Leonardo Fabbri, conhecido pelo nome artístico 'Chameleo' Crédito: Reprodução/Instagram
Pabllo Vittar, 30, deixou a web eufórica ao aparecer dando um beijão em um cantor.
A cantora usou suas redes sociais para compartilhar cliques de como foram seus últimos dias. Ela aparece dando um beijão em Leonardo Fabbri, conhecido pelo nome artístico 'Chameleo'. "Dump de dias felizes", legendou ela na publicação.
O cantor, comentou no post. "Tinhamu", respondeu ele. Os dois já colaboraram juntos em algumas faixas, como frequente(mente) e TOKYO.
Os seguidores de Pabllo, logo deixaram suas reações nos comentários. "Gente, o beijão que a Pabllo deu no Chameleo, meus pais", disse um; "A Pabllo postando um vídeo dando o maior beijão no Chameleo (risos), meu Deus", escreveu outro.
Chameleo é um artista independente que começou sua carreira em 2014. O nome artístico eleito por ele é formado pela união de seu próprio nome, Leo, com a paixão por répteis, representada pelo "camaleão" escrito em inglês.

Veja Também

Gracyanne Barbosa estreia em plataforma de conteúdo adulto

Paolla Oliveira responde aos rumores de término com Diogo Nogueira

Neymar publica foto da terceira filha, a recém-nascida Helena

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Pabllo Vittar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo
Imagem de destaque
Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril
Imagem de destaque
Polícia elucida assassinato de comerciante em Vila Velha; autor também foi morto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados