Pabllo Vittar deixa web eufórica ao mostrar beijão em cantor; saiba quem é

Pabllo Vittar deu um beijão em Leonardo Fabbri, conhecido pelo nome artístico 'Chameleo' Crédito: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar, 30, deixou a web eufórica ao aparecer dando um beijão em um cantor.

A cantora usou suas redes sociais para compartilhar cliques de como foram seus últimos dias. Ela aparece dando um beijão em Leonardo Fabbri, conhecido pelo nome artístico 'Chameleo'. "Dump de dias felizes", legendou ela na publicação.

O cantor, comentou no post. "Tinhamu", respondeu ele. Os dois já colaboraram juntos em algumas faixas, como frequente(mente) e TOKYO.

Os seguidores de Pabllo, logo deixaram suas reações nos comentários. "Gente, o beijão que a Pabllo deu no Chameleo, meus pais", disse um; "A Pabllo postando um vídeo dando o maior beijão no Chameleo (risos), meu Deus", escreveu outro.

Chameleo é um artista independente que começou sua carreira em 2014. O nome artístico eleito por ele é formado pela união de seu próprio nome, Leo, com a paixão por répteis, representada pelo "camaleão" escrito em inglês.