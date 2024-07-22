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Paolla Oliveira responde aos rumores de término com Diogo Nogueira

Atriz usou as redes sociais para se manifestar sobre o relacionamento com o cantor; veja o vídeo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Julho de 2024 às 08:46

A atriz Paolla Oliveira negou que ela e o namorado, o sambista Diogo Nogueira, estivessem separados..
A atriz Paolla Oliveira negou que ela e o namorado, o sambista Diogo Nogueira, estivessem separados.. Crédito: Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal
Paolla Oliveira usou as redes sociais para comentar os rumores de que ela teria terminado o relacionamento com Diogo Nogueira. Juntos desde junho de 2021, o casal de artistas é um dos mais populares do Brasil. "O Diogo nem em casa está e eu tenho que aguentar a bomba de que a gente terminou, que o relacionamento vai mal", comentou a atriz em vídeo.
Ao lado de amigas, Paolla mostrou que o boato do término as pegou de surpresa e brincou: "Olha, vocês acham bonito isso, né?! Elas estão rindo da minha cara, gente. Inteligência artificial é novidade, agora fofoca não. Não sei do que vocês estão rindo"
"Como é que eu provo um negócio desses? Quer saber? Não acreditem no que vocês ouvem e veem na internet. Nem tudo é verdade! Agora que estou com essa bomba, vou ligar para o Diogo", disparou ela.

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