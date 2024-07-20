Morre Thommy Schiavo, o João Zoinho de 'Pantanal', aos 39 anos

Thommy Schiavo, ator conhecido por interpretar o personagem Zoinho, no remake recente da novela Pantanal, morreu aos 39 anos de idade. A causa da morte ainda não foi divulgada. A informação foi divulgada pelo colega Leandro Lima no Instagram e repercutida por outros artistas.

Em seu portfólio online, destacava trabalhar como ator, músico e modelo, sendo formado em artes cênicas, com o curso profissionalizante de ator na Casa das Artes de Laranjeiras. Ainda destacava as habilidades em canto, violão e andar a cavalo.

Incluindo papéis menores, Thommy Schiavo esteve em produções como Por Toda a Minha Vida, Paraíso, Escrito nas Estrelas, Cordel Encantado, Gabriela, A Teia, Império, Além do Tempo e Espelho da Vida.

Thommy Schiavo interpretou João Zoinho no remake de 'Pantanal' Crédito: Reprodução/Instagram e Divulgação/TV Globo

O ator mantinha um relacionamento com a maquiadora Angra Monaliza. Os dois eram pais de Lara, de pouco mais de um ano, e se conheceram durante as gravações de Pantanal, em 2022.

"Thommy era um cara de coração enorme, sempre pronto a ajudar, amava o campo, os bichos, cuidar da pessoas. Lembrando dele chamando todo mundo para assistir um pôr do sol lindo ouvindo Tião Carreiro ou pedindo para cantar junto Peão lá no Pantanal", escreveu Lima sobre Schiavo.

Juliano Cazarré fez um vídeo ao vivo no Instagram rezando um terço "pela alma do meu amigo". "Que Deus possa enxergar a pureza e a doçura do coração do Thommy, levar em conta todas as suas boas ações, que Thommy possa alcançar o descanso eterno".