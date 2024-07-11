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Luto no cinema

Morre Shelley Duvall, que fez sucesso com 'O Iluminado' e 'Popeye'

De acordo com o portal The Hollywood Reporter, a atriz faleceu aos 75 anos por complicações de diabetes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Julho de 2024 às 15:20

Morreu nesta quinta-feira (11) a atriz Shelley Duvall, famosa por seu papel como a mulher do personagem enlouquecido de Jack Nicholson no filme de terror "O Iluminado", aos 75 anos.
De acordo com o portal The Hollywood Reporter, o músico Dan Gilroy, parceiro da artista, disse que ela morreu enquanto dormia por complicações de diabetes em sua casa no Texas, nos Estados Unidos.
"Minha querida, doce, maravilhosa companheira e amiga nos deixou. Sofreu muito nos últimos tempos, mas agora ela está livre. Voe para longe, bela Shelley", disse Gilroy.
Shelley estreou no cinema com "Voar é com os Pássaros", de 1970, do diretor Robert Altman, que a descobriu quando sua equipe convidou a atriz para uma audição quando ela estudava em Houston, no Texas.
Atriz Shelley Duvall, que fez sucesso com 'O Iluminado', morreu aos 75 anos no Texas
Atriz, que fez sucesso com 'O Iluminado', morreu aos 75 anos enquanto dormia Crédito: Reprodução/Warner Bros.
Sua parceria com o diretor acompanhou toda a sua carreira. Na mesma década, ela atuou para ele em "Onde os Homens São Homens", "Renegados até a Última Rajada", "Nashville", "Oeste Selvagem" e "Três Mulheres". Em 1980, estrelou a versão do diretor para as telas de "Popeye", clássico dos quadrinhos, como a donzela Olívia Palito.
Durante os anos 1980, Duvall apresentou uma série de programas infantis baseados em histórias clássicas, como "Contos de Fada", que foi exibido no Brasil na TV Cultura, "Tall Tales & Legends", "Nightmare Classics" e "Bedtime Stories". As antologias contaram com grandes participações, como as dos diretores Francis Ford Copolla e Tim Burton e dos atores Robin Williams e Jamie Lee Curtis.
Na década seguinte, sua agenda continuou cheia, com várias aparições na televisão e no cinema. Após "Um Presente de Deus", de 2002, no entanto, a atriz sumiu das telas.

PROBLEMAS DE SAÚDE

Ela voltaria a ganhar atenção em 2016, quando um episódio do programa "Dr. Phil" sensacionalizou seus problemas com saúde mental. A atriz voltou para as telas em 2023, quando apareceu no filme de terror independente "The Forest Hills".
Em "O Iluminado", que adapta o livro homônimo de Stephen King, Duvall encarnou Wendy Torrance, mulher que precisa sobreviver, junto a seu filho, a seu marido alcoólatra, no hotel assombrado Overlook.

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