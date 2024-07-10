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Morre Adrián Olivares, ex-integrante da boy band Menudo, aos 48 anos

Músico sofria de doença de Chron, uma síndrome gastrointestinal crônica que afeta as paredes do intestino
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Julho de 2024 às 08:09

Adrián Olivares, ex-Menudo
Adrián Olivares, ex-Menudo Crédito: Divulgação
Ex-integrante da boy band Menudo, Adrián Olivares morreu aos 48 anos, no México. A notícia foi divulgada por seus ex-colegas de grupo nesta segunda-feira.
A morte aconteceu por complicações cirúrgicas. Olivares sofria de doença de Chron, uma síndrome gastrointestinal crônica que afeta as paredes do intestino e é um fator de risco para o câncer.
O ex-Menudo Sérgio Blass publicou uma imagem ao lado do colega. "Voe alto, irmãozinho. E muita força para sua família. Você sempre foi maduro para sua idade e seu carisma era inigualável. Você sempre será um dos bons e para sempre viverá no nosso coração", disse o artista.
A banda de Porto Rico surgiu na década de 1970 e estourou na América Latina por volta de 1980. Eles fizeram um show no Rio de Janeiro em 1984, para cerca de 60 mil pessoas. Cantando musiquinhas grudentas em português com sotaque, a boy band enlouqueceu crianças e adolescentes por aqui.
O grupo, que legou à música pop o cantor Ricky Martin, encerrou as atividades em 2009.

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