Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • 'A gente só tá precisando de um ajuste': Neymar canta pagode para Bruna Biancardi
Famosos

'A gente só tá precisando de um ajuste': Neymar canta pagode para Bruna Biancardi

Recentemente, os dois foram vistos juntos em um show do cantor Thiaguinho em São Paulo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Julho de 2024 às 09:17

Neymar canta pagode para Bruna Biancardi.
Neymar canta pagode para Bruna Biancardi. Crédito: Reprodução/Instagram/@brunabiancardi
Na última semana, rumores sobre a reconciliação entre Neymar e Bruna Biancardi cresceram após os dois serem vistos se beijando em um show do cantor Thiaguinho em São Paulo.
Após o flagra, um vídeo que circula nas redes sociais revela o jogador de futebol cantando pagode para a influenciadora digital. O registro mostra os dois em uma roda de amigos, enquanto o pai de Mavie canta a letra de Ajustes, de Xandy Lamonde.
"Não vou terminar, nosso amor que lute. A gente só está precisando de um ajuste", declarou o atleta, enquanto apontava para Bruna.
Os dois mantiveram um relacionamento por um ano e meio, chegando a ficar noivos. Eles terminaram a relação enquanto a influenciadora digital ainda estava grávida de Mavie, filha do casal, que atualmente tem oito meses.

Veja Também

Morre aos 11 meses Arthur, filho do cantor Zé Vaqueiro; criança tinha a Síndrome de Patau

Boca Rosa: após críticas a produtos, Bianca Andrade adia lançamento oficial de marca

Ana Maria Braga se irrita com Seleção Brasileira e solta palavrão no Mais Você; assista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos neymar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra
Imagem de destaque
Vila Velha abre seleção para médicos com salários de até R$ 14 mil
Imagem de destaque
5 séries viciantes para maratonar em abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados