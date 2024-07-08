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Televisão

Ana Maria Braga se irrita com Seleção Brasileira e solta palavrão no Mais Você; assista

Apresentadora expressou sua decepção com derrota do Brasil na Copa América
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Julho de 2024 às 16:50

Ana Maria Braga questiona gesto que jogadores fazem antes de cobrarem os pênaltis
Ana Maria Braga questiona gesto que jogadores fazem antes de cobrarem os pênaltis Crédito: Reprodução/TV Globo
Ana Maria Braga expressou sua decepção com o desempenho da Seleção Brasileira de futebol na Copa América no Mais Você (Globo) desta segunda-feira (8). A apresentadora comentou sobre a derrota para o time do Uruguai com Felipe Andreoli, e não conteve sua revolta, soltando um palavrão ao vivo.
"Esse negócio de o Brasil jogando foi um balde de água fria", disse Ana Maria, ainda antes de comentar a partida. "Eu estava com uma esperança...", desabafou ela. Andreoli concordou com a fala: "Eu estava com uma esperança antes de a competição começar, pela renovação".
O apresentador do Globo Esporte acrescentou um comentário sobre o Brasil na Copa América: "É uma necessidade nossa, renovar e rejuvenescer o time, mas na hora que a bola rolou, a verdade é que em nenhum jogo, mesmo aquele Brasil e Paraguai em que o Brasil ganhou por 4 a 1, a nossa Seleção brilhou".
"A gente não estava fazendo uma bela campanha", concordou Ana Maria. A apresentadora, revoltada, comentou ainda sobre a cobrança de pênaltis dos jogadores brasileiros. "Minha implicância é: todos eles aprenderam a dançar na frente da bola antes de bater o pênalti", afirmou ela.
"Eles vêm, a bola está aqui, e eles começam [a dançar em frente dela], aí, porra! O que muda?", questionou ela, soltando um palavrão ao vivo.
Andreoli não soube responder à pergunta da colega: "Eu não sei, talvez eles saibam explicar melhor. Mas a gente, que já assistiu outras épocas de futebol". "Acho que cada jogador tem seu estilo, sua maneira de bater. Alguns estão acostumados a bater em seus clubes, outros nem tanto. Os nossos principais batedores já estavam fora do jogo", acrescentou o jornalista, mencionando Vini Jr. e Raphinha.

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