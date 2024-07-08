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Neymar e Bruna Biancardi juntos de novo? Eles vão a show de Thiaguinho na eliminação da seleção

Pais de Mavie foram flagrados juntos na mesma semana em que teria nascido suposta filha do jogador com Amanda Kimberlly
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Julho de 2024 às 09:02

Neymar Jr compartilha registro ao lado da namorada Bruna Biancardi, grávida do segundo filho do jogador
Neymar Jr compartilha registro ao lado da namorada Bruna Biancardi, grávida do segundo filho do jogador Crédito: Reprodução/Instagram/@neymarjr
Neymar e Bruna Biancardi podem estar revivendo romance. Os dois, que são pais de Mavie, de 8 meses, foram fotografados aos beijos no show de Thiaguinho em São Paulo no sábado, 6, enquanto o Brasil jogava contra o Uruguai pela Copa América. As imagens já estão repercutindo nas redes sociais.
Thiaguinho chegou a publicar uma foto com Neymar - sem Bruna - agradecendo a presença do amigo no show.
O clima de romance aconteceu na mesma semana em que teria nascido a suposta filha do jogador, Helena, cuja mãe é a influencer Amanda Kimberlly. Neymar não chegou a confirmar a paternidade.
ReaproximaçãoNeymar e Bruna vivem entre idas e vindas desde 2021. Em novembro de 2023 eles se separaram, após rumores de traição por parte do jogador enquanto ela estava no fim da gestação de Mavie. Neymar chegou a pedir desculpas publicamente para a influencer após os rumores, sem citar a traição.
Bruna parou de seguir o jogador no Instagram. Os dois, porém, vêm se reaproximado desde abril, quando Neymar publicou um vídeo com a ex. Em seu storie, o jogador brincou com a situação, pedindo para que Bruna voltasse a segui-lo. Ela chegou a ganhar homenagem do jogador no Instagram pelo aniversário de 30 anos, no mesmo mês.
Desde então, os dois vêm sendo flagrados juntos: há registros dos pais de Mavie no batizado da menina e em jogo do Al-Hilal. Porém eles ainda não haviam sido flagrados aos beijos.

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