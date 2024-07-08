Neymar e Bruna Biancardi juntos de novo? Eles vão a show de Thiaguinho na eliminação da seleção

Neymar Jr compartilha registro ao lado da namorada Bruna Biancardi, grávida do segundo filho do jogador Crédito: Reprodução/Instagram/@neymarjr

Neymar e Bruna Biancardi podem estar revivendo romance. Os dois, que são pais de Mavie, de 8 meses, foram fotografados aos beijos no show de Thiaguinho em São Paulo no sábado, 6, enquanto o Brasil jogava contra o Uruguai pela Copa América. As imagens já estão repercutindo nas redes sociais.

Thiaguinho chegou a publicar uma foto com Neymar - sem Bruna - agradecendo a presença do amigo no show.

O clima de romance aconteceu na mesma semana em que teria nascido a suposta filha do jogador, Helena, cuja mãe é a influencer Amanda Kimberlly. Neymar não chegou a confirmar a paternidade.

ReaproximaçãoNeymar e Bruna vivem entre idas e vindas desde 2021. Em novembro de 2023 eles se separaram, após rumores de traição por parte do jogador enquanto ela estava no fim da gestação de Mavie. Neymar chegou a pedir desculpas publicamente para a influencer após os rumores, sem citar a traição.

Bruna parou de seguir o jogador no Instagram. Os dois, porém, vêm se reaproximado desde abril, quando Neymar publicou um vídeo com a ex. Em seu storie, o jogador brincou com a situação, pedindo para que Bruna voltasse a segui-lo. Ela chegou a ganhar homenagem do jogador no Instagram pelo aniversário de 30 anos, no mesmo mês.