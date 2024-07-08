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Polêmica

Boca Rosa: após críticas a produtos, Bianca Andrade adia lançamento oficial de marca

Bianca Andrade resolveu adiar o lançamento oficial da marca de maquiagens Boca Rosa, que estava previsto para a próxima quinta-feira (10)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Julho de 2024 às 15:52

Boca Rosa: após críticas a produtos, Bianca Andrade adia lançamento oficial de marca
Boca Rosa: após críticas a produtos, Bianca Andrade adia lançamento oficial de marca Crédito: Divulgação
Bianca Andrade resolveu adiar o lançamento oficial da marca de maquiagens Boca Rosa, que estava previsto para a próxima quinta-feira (10). A influenciadora, que lança sua própria linha de beleza, realizou uma live de pré-lançamento e recebeu grande número de queixas dos primeiros clientes.
Nas redes sociais, muitos influenciadores ligados ao mundo da beleza testaram os produtos da Boca Rosa em vídeos de resenha. A pluralidade de tons de base em stick (foi lançada uma cartela de 50 tons) foi bastante elogiada. A qualidade das embalagens delas e dos blushes, no entanto, foi o principal motivo de queixa.
Em um comunicado feito por Bianca, idealizadora da marca, a equipe diz que o lançamento oficial foi adiado: "Fomos surpreendidos com uma falha nas embalagens de uma parte dos sticks. Imediatamente, visitamos a nossa fabricante para entender o acontecido e eles se comprometeram a solucionar". A data do lançamento deve ser anunciada novamente, após os ajustes.
O comunicado ainda diz que os clientes insatisfeitos poderão receber reembolso: "Nós assumiremos o compromisso de reembolsarmos o valor dos produtos que chegaram danificados, mediante análise do SAC e de acordo com a nossa política de devolução". Ela também dá instruções para o serviço.
"Nossa marca de maquiagem Boca Rosa tem como real propósito trazer qualidade, praticidade e diversidade para o mercado brasileiro. Estamos totalmente comprometidos em oferecer a melhor experiência para os nossos consumidores", promete ela.

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