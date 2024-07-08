Boca Rosa: após críticas a produtos, Bianca Andrade adia lançamento oficial de marca Crédito: Divulgação

Bianca Andrade resolveu adiar o lançamento oficial da marca de maquiagens Boca Rosa, que estava previsto para a próxima quinta-feira (10). A influenciadora, que lança sua própria linha de beleza, realizou uma live de pré-lançamento e recebeu grande número de queixas dos primeiros clientes.

Nas redes sociais, muitos influenciadores ligados ao mundo da beleza testaram os produtos da Boca Rosa em vídeos de resenha. A pluralidade de tons de base em stick (foi lançada uma cartela de 50 tons) foi bastante elogiada. A qualidade das embalagens delas e dos blushes, no entanto, foi o principal motivo de queixa.

Em um comunicado feito por Bianca, idealizadora da marca, a equipe diz que o lançamento oficial foi adiado: "Fomos surpreendidos com uma falha nas embalagens de uma parte dos sticks. Imediatamente, visitamos a nossa fabricante para entender o acontecido e eles se comprometeram a solucionar". A data do lançamento deve ser anunciada novamente, após os ajustes.

O comunicado ainda diz que os clientes insatisfeitos poderão receber reembolso: "Nós assumiremos o compromisso de reembolsarmos o valor dos produtos que chegaram danificados, mediante análise do SAC e de acordo com a nossa política de devolução". Ela também dá instruções para o serviço.