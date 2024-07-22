Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Capixaba de 12 anos participa do quadro Pequenos Gênios, do Domingão com Huck
Televisão

Capixaba de 12 anos participa do quadro Pequenos Gênios, do Domingão com Huck

Lucca Volnei foi um dos integrantes do time Números Primos, junto com os pequenos Lucas da Rocha e Sophia Nunes Dias
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 22 de Julho de 2024 às 16:52

O capixaba Lucca Volnei participou do quadro Pequenos Gênios
O capixaba Lucca Volnei participou do quadro Pequenos Gênios Crédito: Reprodução/@lucca.volnei
Teve capixaba na nova edição do Pequenos Gênios. O famoso quadro do programa Domingão com Huck, da TV Globo, estreou neste domingo (21) e revelou a participação do estudante Lucca Volnei Medina Bitti, de 12 anos. O capixaba foi um dos integrantes do time Números Primos, junto com os pequenos Lucas da Rocha e Sophia Nunes Dias.
Com provas que envolviam raciocínio lógico, habilidades de inteligência e testes de memória, a atração do programa de Luciano Huck começou a nova temporada com tudo. E nesse embate de ‘gigantes’, o time do nosso capixaba acabou não avançando para a próxima fase. Mas cá entre nós, só tem fera nessa disputa, né?
HZ bateu um papo com a mãe do Lucca, Valeska Medina, para saber como foi essa experiência em rede nacional e - claro - conhecer um pouco mais das conquistas do jovem estudante de Vitória. “Eu perguntei para o Lucca se ele queria participar do programa, aí entrei na internet e fiz a inscrição. Um tempo depois recebi uma mensagem da Globo dizendo que a gente estava dentro processo seletivo".
Quando o Lucca era bebê, com um ano, minha vizinha disse que ele era muito esperto. Tinha algo de especial. Na época eu achava que aquilo era normal, mas só observava. Ele pegava muitos livros. O tempo foi passando, foi se destacando na escola. Com uns 8 anos, um colega de Vitória me disse que ele tinha alta habilidade. Naquele momento eu comecei a ir atrás de um diagnóstico
Aluno da escola Álvaro de Castro Mattos, em Jardim da Penha, Lucca foi medalha de ouro da Olimpíada Internacional de Matemática na Tailândia (TIMO), em maio deste ano. Além disso, o ‘capixabinha’, que está no 8º ano, acaba de retornar de uma viagem de 12 dias para a NASA, nos Estados Unidos. Ele sonha em se tornar um engenheiro aeroespacial no futuro.
Vale lembrar que em 2022, o capixaba Igor Pinheiro, de 12 anos, levou pra casa o troféu Pequenos Gênios. O estudante foi um dos campeões da atração dominical com o grupo "Quânticos". Durante a participação no programa, Igor provou conhecimento em diversas áreas, mas a geografia é a principal habilidade dele.

Veja Também

Capixaba vence o "Pequenos Gênios", do Domingão com Huck

De férias na Europa, Anitta usa biquínis de marcas capixabas

Otaviano Costa descobre aneurisma e passa por cirurgia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Famosos globo Luciano Huck tv globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG
Imagem de destaque
PM que matou mulheres em Cariacica é investigado por morte de trans

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados