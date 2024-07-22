Capixaba de 12 anos participa do quadro Pequenos Gênios, do Domingão com Huck

O capixaba Lucca Volnei participou do quadro Pequenos Gênios Crédito: Reprodução/@lucca.volnei

Teve capixaba na nova edição do Pequenos Gênios. O famoso quadro do programa Domingão com Huck, da TV Globo, estreou neste domingo (21) e revelou a participação do estudante Lucca Volnei Medina Bitti, de 12 anos. O capixaba foi um dos integrantes do time Números Primos, junto com os pequenos Lucas da Rocha e Sophia Nunes Dias.

Com provas que envolviam raciocínio lógico, habilidades de inteligência e testes de memória, a atração do programa de Luciano Huck começou a nova temporada com tudo. E nesse embate de ‘gigantes’, o time do nosso capixaba acabou não avançando para a próxima fase. Mas cá entre nós, só tem fera nessa disputa, né?

HZ bateu um papo com a mãe do Lucca, Valeska Medina, para saber como foi essa experiência em rede nacional e - claro - conhecer um pouco mais das conquistas do jovem estudante de Vitória. “Eu perguntei para o Lucca se ele queria participar do programa, aí entrei na internet e fiz a inscrição. Um tempo depois recebi uma mensagem da Globo dizendo que a gente estava dentro processo seletivo".

Quando o Lucca era bebê, com um ano, minha vizinha disse que ele era muito esperto. Tinha algo de especial. Na época eu achava que aquilo era normal, mas só observava. Ele pegava muitos livros. O tempo foi passando, foi se destacando na escola. Com uns 8 anos, um colega de Vitória me disse que ele tinha alta habilidade. Naquele momento eu comecei a ir atrás de um diagnóstico