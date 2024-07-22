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Estado de saúde

Otaviano Costa descobre aneurisma e passa por cirurgia

"Eu poderia ter a qualquer momento o rompimento da minha aorta, o que poderia ser irreversível", disse o ator
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Julho de 2024 às 14:43

Otaviano Costa descobre aneurisma e passa por cirurgia
Otaviano Costa passou por uma cirurgia torácica Crédito: Reprodução/Instagram/@otaviano
Otaviano Costa passou por uma cirurgia torácica devido a um aneurisma. O ator e apresentador veio às redes sociais nesta segunda-feira (22) para comunicar que foi internado no dia 8 de julho e operado no dia 10.
Otaviano contou que descobriu que precisaria ser operado menos de um mês antes: "Há mais ou menos 30 dias minha vida virou de cabeça para baixo. Eu estava ótimo de saúde, não tinha nenhum sintoma, mas tinha uma dorzinha que estava me incomodando". "Resolvi me consultar com um médico que eu não conhecia", continuou.
O ator explicou que recebeu o diagnóstico de um aneurisma perigoso: "Num simples ecocardiograma, ele detectou o avanço de algo que estava colocando minha vida em risco". "Eu estava com um aneurisma da aorta ascendente torácica num nível muito perigoso", explicou ele.
"Eu poderia ter a qualquer momento o rompimento da minha aorta, o que poderia ser irreversível", disse ele, que preferiu não correr mais riscos e resolveu passar pela operação, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.
O ator contou que passou três dias na Unidade de Terapia Intensiva e, após uma semana em observação, recebeu alta hospitalar nesta segunda.
Amigos e famosos deixaram mensagens de celebração pela saúde de Otaviano. "Glória a Deus. Você está bem", escreveu Tata Werneck. "Que bom que você está bem", celebrou Luciano Huck.

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