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Kim Kardashian revela doença de filho com Kanye West: "Passei pra ele"

Kim é mãe dos meninos Saint e Psalm; além de duas meninas, North West e Chicago, todos do antigo relacionamento com o cantor
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Julho de 2024 às 14:11

Kim Kardashian revelou recentemente que um dos seus filhos com Kanye West tem uma doença de pele. Durante entrevista a um podcast, ela contou que seu herdeiro tem vitiligo.
"Veio da minha mãe e foi para mim. E, você sabe, eu passei de uma forma diferente para meu filho, que tem vitiligo. [] Muito levemente", disse a celebridade de 43 anos.
Kim Kardashian em viagem ao Japão com os filhos
Kim Kardashian em recente viagem ao Japão com os filhos Crédito: Instagram/@kimkardashian
Kim é mãe dos meninos Saint, de 8 anos, e Psalm, de 5; além de duas meninas, North West, de 11 anos, e Chicago, de 6 - todos do antigo relacionamento com Kanye. Ela não revelou qual das crianças possui a doença.
O vitiligo é uma doença autoimune que causa perda da cor da pele, gerando áreas descoloridas que geralmente ficam maiores com o tempo.

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