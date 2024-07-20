Kim Kardashian revela doença de filho com Kanye West: "Passei pra ele"

Kim Kardashian revelou recentemente que um dos seus filhos com Kanye West tem uma doença de pele. Durante entrevista a um podcast, ela contou que seu herdeiro tem vitiligo.

"Veio da minha mãe e foi para mim. E, você sabe, eu passei de uma forma diferente para meu filho, que tem vitiligo. [ ] Muito levemente", disse a celebridade de 43 anos.

Kim Kardashian em recente viagem ao Japão com os filhos Crédito: Instagram/@kimkardashian

Kim é mãe dos meninos Saint, de 8 anos, e Psalm, de 5; além de duas meninas, North West, de 11 anos, e Chicago, de 6 - todos do antigo relacionamento com Kanye. Ela não revelou qual das crianças possui a doença.