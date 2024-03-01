Kanye West diz ser 'ignorado' por Kim Kardashian e que sofre 'ostracismo' da mídia

Kanye West, ou Ye, nome artístico que passou a adotar há alguns anos, publicou um desabafo nas redes sociais. Ele afirmou que é ignorado por Kim Kardashian, sua ex-mulher, com quem tem quatro filhos, e pela mídia.
"Kim não leva em consideração a minha opinião sobre onde meus filhos estudam. As pessoas ignoram a minha mudança de nome", escreveu. O rapper afirmou ainda que foi condenado ao ostracismo pela cultura das celebridades como consequência de suas "opiniões políticas".
"Tudo se resume aos direitos humanos que você sacrifica quando é estigmatizado por problemas mentais." O músico foi acusado mais de uma vez de ser antissemita por comentários a respeito do povo judeu.
Em 2018, ele afirmou que parou de tomar os remédios para controlar a bipolaridade porque a medicação o impedia de ser criativo no trabalho. No início de fevereiro, ele reuniu fãs em Nova York para lançar "Vultures 1", seu mais recente álbum.