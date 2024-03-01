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Música

Anitta alcança o topo das paradas de sucesso do Chile com sua música 'Mil Veces'

No Festival de Viña Del Mar, Anitta foi premiada com a Gaivota de Prata e a Gaivota de Ouro, duas das mais importantes distinções
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Março de 2024 às 13:49

Ensaios da Anitta aconetece neste domingo (28) em Vitória
A música "Mil Veces", de Anitta, foi a mais ouvida nas rádios chilenas Crédito: Reprodução/Instagram/@ensaiosanitta
Anitta atingiu o topo das paradas de sucesso do Chile, com um show realizado no país, no Festival de Viña Del Mar. A música "Mil Veces" foi a mais ouvida nas rádios chilenas na última quinta-feira (29), anunciou a gravadora Republic Records.
"Mil Veces" é uma das faixas do disco "Funk Generation" a ser lançado neste ano. A música explora o gênero funk melody e fala sobre desventuras amorosas. No Festival de Viña Del Mar, Anitta foi premiada com a Gaivota de Prata e a Gaivota de Ouro, duas das mais importantes distinções.
Os troféus são concedidos a cada ano aos artistas que prestaram uma contribuição significativa à música.
Em sua apresentação, a artista emendou um sucesso no outro, entre eles o "Movimento da Sanfoninha" e "Bellakeo". Também se destacou a interpretação de "Envolver", com a coreografia apelidada no Chile como "El Paso de Anitta".
A cantora esperava ganhar a Gaivota de Ouro, mas foi surpreendida, quando, no camarim, recebeu a notícia de que arremataria o outro prêmio. "Eu não sabia, não imaginava que receberia outro prêmio. Eu já estava sem roupa. Pensei: volto sem roupa? Coloco uma toalha?", disse Anitta no palco.

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