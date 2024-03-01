Anitta alcança o topo das paradas de sucesso do Chile com sua música 'Mil Veces'

A música "Mil Veces", de Anitta, foi a mais ouvida nas rádios chilenas Crédito: Reprodução/Instagram/@ensaiosanitta

Anitta atingiu o topo das paradas de sucesso do Chile, com um show realizado no país, no Festival de Viña Del Mar. A música "Mil Veces" foi a mais ouvida nas rádios chilenas na última quinta-feira (29), anunciou a gravadora Republic Records.

"Mil Veces" é uma das faixas do disco "Funk Generation" a ser lançado neste ano. A música explora o gênero funk melody e fala sobre desventuras amorosas. No Festival de Viña Del Mar, Anitta foi premiada com a Gaivota de Prata e a Gaivota de Ouro, duas das mais importantes distinções.

Os troféus são concedidos a cada ano aos artistas que prestaram uma contribuição significativa à música.

Em sua apresentação, a artista emendou um sucesso no outro, entre eles o "Movimento da Sanfoninha" e "Bellakeo". Também se destacou a interpretação de "Envolver", com a coreografia apelidada no Chile como "El Paso de Anitta".