Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Com cachê astronômico

Rihanna volta aos palcos para show em pré-casamento de bilionários

Musa desembarcou na Índia nesta quinta-feira (29) ao lado do marido ASAP Rocky, para se preparar para uma apresentação com cachê avaliado em mais de R$ 30 milhões
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Fevereiro de 2024 às 19:09

Rihanna durante apresentação no intervalo do Super Bowl
Rihanna durante apresentação no intervalo do Super Bowl Crédito: Reuters/Folhapress
De volta aos palcos, Rihanna, atualmente com 36 anos, fará uma performance no pré-casamento do casal bilionário Anant Ambani, 28, e Radhika Merchant, 29.
A cantora receberá o cachê de 5 milhões de libras esterlinas, o equivalente a R$ 31 milhões, para performar no casamento indiano. Rihanna vive um hiatus da sua carreira musical nos últimos anos.
A musa desembarcou na Índia nesta quinta-feira (29) ao lado do marido ASAP Rocky. Segundo o Daily Mail, o cantor Diljit Dosanjh, 40, e o ilusionista David Blaine, 50, também são atrações do casamento.
Anant Ambani e Radhika Merchant farão uma pré-cerimonia de casamento de três dias, com início nesta sexta-feira (1). A união acontecerá de fato em julho, de acordo com a Reuters.
O noivo é herdeiro do homem mais rico do continente asiático, Mukesh Ambani, 66, com uma fortuna avaliada em US$ 114 bilhões. O magnata é presidente da petrolífera Reiliance Industries.
As celebrações do matrimônio estão avaliadas em cerca de R$ 752 milhões, conforme informações do Daily Mail. Para dar início à festividade, a família ofereceu um jantar para 51 mil pessoas do município de Jamnagar, cidade onde acontecerá as festas.
Entre os convidados estão outros bilionários como Mark Zuckerberg (CEO do Meta), Bill Gates (fundador da Microsoft). Líderes mundiais, estrelas de Bollywood e atletas completam a lista com mais de 1200 nomes.

Veja Também

‘Sessão da Tarde’ completa 50 anos com programação especial na TV Globo

Thammy Miranda se irrita com piada transfóbica de Ratinho e abandona entrevista no SBT

Capixaba Bárbara Coelho é confirmada no Dança dos Famosos 2024; veja elenco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Música HZ
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Inácio Lula da Silva
Queratose: saiba o que é a condição que fez Lula passar por procedimento
Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco dão vida a cerca de 20 personagens
O que fazer no ES? Festival em Itaúnas, Danilo Gentili e Parque Aberto agitam o final de semana
Adulterar a placa para dificultar a identificação é considerada infração grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.
Motoristas tapam placas de carros para burlar rotativo em Linhares; fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados