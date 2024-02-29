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Thammy Miranda se irrita com piada transfóbica de Ratinho e abandona entrevista no SBT

'Eu não sei se ele ou ela. É ele, né? Agora ela tem barba', disse o apresentador, ao vivo; vereador estava nos bastidores e foi embora antes de entrar no ar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Fevereiro de 2024 às 18:09

Ratinho e o vereador Thammy Miranda se desentenderam durante entrevista
Ratinho e o vereador Thammy Miranda se desentenderam durante entrevista Crédito: Reprodução/SBT
Ao ouvir uma piada transfóbica feita por Ratinho ao apresentá-lo como uma das atrações de seu programa, o vereador de São Paulo Thammy Miranda (PL-SP) abandonou os bastidores do estúdio, de onde acompanhava a atração, gravada na última segunda-feira (26).
"Eu não sei se ele ou ela. É ele, né? É ele! É o Thammy! Agora ela tem barba, né?", disse Ratinho, ao anunciar a entrevista. Thammy Miranda é um homem trans e deu início à sua transição de gênero em 2014.
Ele seria entrevistado na atração do SBT, mas foi embora pouco antes de entrar no ar, e a conversa acabou não acontecendo.
A ausência de Thammy depois de ter sua presença anunciada em meio à galhofa foi um assunto ignorado por Ratinho. Ele não explicou aos espectadores o motivo de o vereador não aparecer. O caso causou mal estar no SBT.
Procurado, Thammy confirmou que optou por ir embora e não dar a entrevista para Ratinho. O SBT também foi procurado, mas ainda não respondeu à reportagem.

Situação parecida

Não é a primeira vez que Ratinho e Thammy têm problemas. Em 2018, o comunicador se disse "careta" ao justificar sua recusa em reconhecer o filho de Gretchen como homem.
"Eu não consigo entender. No ano passado, aquele rapaz... Pabllo Vittar, tem saco, eu vi. Tava na internet, eu vi. Ganhou como 'Melhor Cantora', mas não é cantora. É cantor. Quem tem saco é cantor. Agora o homem mais sexy é a Thammy? Ela não tem saco", esbravejou Ratinho na ocasião.

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