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Cultura

Roberto Carlos faz show de aniversário em São Paulo e lança nova turnê

Cantor se apresenta no dia que completa 83 anos. Apresentação marca o lançamento da turnê "Eu Ofereço Flores"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Março de 2024 às 15:35

Roberto Carlos se apresenta na Praça do Papa, em Vitória, dois dias após comemorar 82 anos em Cachoeiro
Roberto Carlos faz show de aniversário em São Paulo Crédito: Carlos Alberto Silva
Roberto Carlos realiza no dia 19 de abril um show em comemoração do seu aniversário em São Paulo, no Mercado Pago Hall e Mercado Livre Arena Pacaembu, às 21h. A apresentação também marca o lançamento da nova turnê "Eu Ofereço Flores".
O cantor faz show no dia que completa 83 anos no dia 19 de abril. A abertura da venda de ingressos online começa na próxima terça-feira (5), às 14h, enquanto a física na quarta-feira (6), a partir das 9h. A turnê leva o nome do último single lançado pelo cantor. Além da nova música, o show contará com muitos sucessos da carreira de Roberto.
O artista se prepara também para novas turnês pela Europa e Estados Unidos. O país norte-americano o colocou no ranking da Global Concert Pulse, como um dos 30 artistas de maior público no país, ao lado de nomes como Elton John, Cher e a banda de rock Kiss.

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