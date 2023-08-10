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HBO Max lança documentário sobre divórcio de Kim Kardashian e Kanye West

O documentário foi anunciado essa semana pela plataforma
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Agosto de 2023 às 08:48

Kanye West e Kim Kardashian
Kanye West e Kim KArdashian Crédito: Reprodução/Instagram @kanyew.est
O divórcio de Kanye West e Kim Kardashian aconteceu há um pouco mais de dois anos, mas a separação continua rendendo curiosidades em cima do ex-casal. A HBO Max lançou um trailer de uma série documental sobre o fim do relacionamento. A produção, dividida em dois episódios, se chama "Kim vs. Kanye: O Divórcio".
O curioso é que documentário não conta com a presença de Kim Kardashian nem de Kanye West ou qualquer pessoa próxima da dupla e, sim, são várias pessoas falando que os representaram no divórcio. Isso é que foi mostrado na divulgação da série. Os fãs acreditam que a plataforma esteja escondendo alguns depoimentos do documentário.
Kim e o rapper estavam juntos desde maio de 2014 e são pais de quatro filhos: North, de 10 anos, Saint, de 7, Chicago, de 5, e Psalm, de 4. O documentário vai relembrar também alguns comentários feitos pela socialite durante o processo de separação do ex.
Ela deixou claro não concordar com atitudes de Kanye: "Desde o começo, eu não queria nada além de um relacionamento saudável porque é o melhor para nossos filhos e me entristece que Kanye continue a tornar isso impossível" e "É a sensação mais difícil ver alguém que você realmente amou e com quem você tem uma família ser tão diferente de quem você conhecia", disse.

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