Juliette vai ao mercado pela primeira vez após o BBB 21

Juliette compartilha registro nos Estados Unidos Crédito: Reprodução/Instagram/@juliette

Desde sua saída do Big Brother Brasil 21, há pouco mais de dois anos, a vida de Juliette tem sido uma montanha-russa de experiências. Nesta terça-feira (8), ela surpreendeu os seguidores ao mostrar sua primeira ida a um supermercado desde o fim do reality. O momento foi registrado durante um passeio da campeã do programa da Globo nos Estados Unidos.

"Minha gente, é a primeira vez que entro num supermercado depois de tudo. Isso é muito legal", afirmou, rindo com os amigos, dizendo que iria comparar os produtos americanos com os brasileiros.

Durante o passeio pelos corredores, ela demonstrou interesse em comprar pão integral, mas sua amiga a surpreendeu retornando com um bolo. "É de banana", defendeu-se a amiga, entre risos.

"Embalagens diferentes, que lindas", elogiou Juliette, na parte de cosméticos. Além de compartilhar essa excursão de descoberta pelo supermercado, a artista tem curtido atrações de Miami e Orlando, onde aproveita férias relaxantes e visita os famosos parques da Disney.