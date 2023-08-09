Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Gil do Vigor diz que foi 'atacado' por mulher na fila de aeroporto por cantar música gospel
Famosos

Gil do Vigor diz que foi 'atacado' por mulher na fila de aeroporto por cantar música gospel

O ex-BBB relatou nas suas redes sociais que estava ‘cantando um louvor’ quando a passageira pediu para que ele parasse. O influenciador questionou o comportamento da mulher: ‘A alegria incomoda tanto assim?’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Agosto de 2023 às 09:37

Gil do Vigor
Gil do Vigor Crédito: Reprodução/Instagram/@gildovigor
Gil do Vigor revelou nesta terça-feira, 9, que foi "atacado no aeroporto" porque estava cantando uma música gospel. O ex-BBB estava na fila para deixar a cidade do Rio de Janeiro quando uma mulher o abordou e disse que ele estava agindo como um "maluco".
"Acabei de ser atacado antes de entrar no avião! Eu estava cantando um louvor na fila, e até que baixinho, e a mulher disse: 'não venha cantar dentro do avião feito um maluco'", escreveu em sua conta no Twitter.
Gil ainda contou que achou que a mulher estava brincando e esperou ela fosse dizer que era uma piada. "Ela não falou. Gente, o que aconteceu com as pessoas? A alegria incomoda tanto assim? Parei de cantar porque hoje eu estou na paz! Mas sigo cantando no coração."
No Instagram, o influenciador relatou o fato e questionou a atitude da mulher, mas disse que entende a raiva dela. "As pessoas podem expressar o que querem. Mas elas precisam ficar mais calmas, respirar, sabe? Criou-se uma guerra que não deveria existir. A gente tem que ser feliz", enfatizou
"Ela ficou com raiva de mim, muita raiva. Foi isso, minha gente! Ela está errada, obviamente, em lugar público, que não seja fechado, a gente pode cantar. Em avião não se pode fazer, temos que utilizar o fone de ouvido. Mas ela não precisava ser grosseira. Achei desconfortável ela me chamar de louco: 'cantar feito um louco'. Ela ficou com ódio no olhar. Faz parte."

Veja Também

Iza conta que sexo e orgasmos com Yuri Lima inspiraram canção de novo disco

Ana Castela copia Beyoncé e monta cavalo gigante no 'Criança Esperança' na TV

Paulinho da Viola recebe alta do hospital após cirurgia e vai continuar recuperação em casa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados