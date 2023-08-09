Gil do Vigor diz que foi 'atacado' por mulher na fila de aeroporto por cantar música gospel

Gil do Vigor Crédito: Reprodução/Instagram/@gildovigor

Gil do Vigor revelou nesta terça-feira, 9, que foi "atacado no aeroporto" porque estava cantando uma música gospel. O ex-BBB estava na fila para deixar a cidade do Rio de Janeiro quando uma mulher o abordou e disse que ele estava agindo como um "maluco".

Acabei de ser atacado antes de entrar no avião! Eu estava cantando um louvor na fila e até que baixinho e a mulher disse: Não venha cantar dentro do avião feito um maluco (e esperando ela falar que estava brincando e ela não falou). Gente, o que aconteceu com as pessoas? Kkk a… — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) August 8, 2023

"Acabei de ser atacado antes de entrar no avião! Eu estava cantando um louvor na fila, e até que baixinho, e a mulher disse: 'não venha cantar dentro do avião feito um maluco'", escreveu em sua conta no Twitter.

Gil ainda contou que achou que a mulher estava brincando e esperou ela fosse dizer que era uma piada. "Ela não falou. Gente, o que aconteceu com as pessoas? A alegria incomoda tanto assim? Parei de cantar porque hoje eu estou na paz! Mas sigo cantando no coração."

No Instagram, o influenciador relatou o fato e questionou a atitude da mulher, mas disse que entende a raiva dela. "As pessoas podem expressar o que querem. Mas elas precisam ficar mais calmas, respirar, sabe? Criou-se uma guerra que não deveria existir. A gente tem que ser feliz", enfatizou