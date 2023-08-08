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Repouso

Paulinho da Viola recebe alta do hospital após cirurgia e vai continuar recuperação em casa

Cantor estava internado em clínica no Rio depois de passar por procedimento de retirada de tumor no intestino
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Agosto de 2023 às 09:54

O sambista Paulinho da Viola em apresentação no Vibra, casa de shows de São Paulo, onde abriu sua turnê comemorativa de 80 anos, em março de 2023
O sambista Paulinho da Viola em apresentação no Vibra, casa de shows de São Paulo, onde abriu sua turnê comemorativa de 80 anos, em março de 2023 Crédito: Eduardo Knapp/Folhapress
Paulinho da Viola, de 80 anos, recebeu alta nesta segunda-feira, 7, da Clínica São Vicente, na zona sul do Rio de Janeiro, onde estava internado desde o domingo, 30 de julho. Ele passou por uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino na segunda-feira, 31. O problema foi descoberto após o artista passar mal e cancelar uma apresentação que faria em Três Rios, no interior do Estado.
Segundo boletim médico divulgado nas redes sociais nesta segunda, o cantor "recuperou-se muito bem do procedimento cirúrgico executado. Está tendo alta hoje para sua residência".
"Nosso querido Paulinho teve uma recuperação significativa e recebeu alta hospitalar agora à tarde. Ele continuará em repouso em casa, sob os cuidados da família e com orientação médica", completou a equipe do artista na legenda.
O que aconteceu com Paulinho da Viola?
Na última segunda-feira, 31, Paulinho da Viola passou por um procedimento cirúrgico para retirada de um tumor no intestino. O problema foi descoberto após ele passar mal e precisar cancelar um show na cidade de Três Rios.
O cantor sofreu um sangramento digestivo e após uma bateria de exames, descobriu um GIST (tumor estromal gastrointestinal) de intestino delgado. A cirurgia foi bem-sucedida, mas ainda não se sabe se o tumor era maligno ou benigno.
"Esse é um tipo de tumor muito específico, no intestino delgado, de menor risco de expansão. No caso dele, foi tirado. É de difícil visualização nos exames de praxe. Ele faz os checkups com frequência e não havia sido detectado nada", disse a assessoria de imprensa do cantor ao Estadão.
Já na quarta-feira, 2, o músico teve alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI). Na ocasião, um boletim divulgou que ele tinha voltado a apresentar "boa evolução" e estava "iniciando uma dieta por via oral".

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