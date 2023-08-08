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Mara Maravilha alfineta Xuxa, Angélica e Eliana e ironiza reencontro na TV Globo

Apresentadora escreveu uma indireta nas suas redes sociais e alegou que a sua ausência está sendo ‘muito lembrada’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Agosto de 2023 às 09:24

Mara Maravilha
Mara Maravilha Crédito: Reprodução/Instagram/@maramaravilhaoficial
Mara Maravilha publicou uma indireta em suas redes sociais nesta segunda-feira, 7, no mesmo dia em Xuxa, Angélica e Eliana se reencontram no Criança Esperança, da TV Globo. Os internautas apontaram a mensagem como uma referência à apresentação do trio. Na postagem, a apresentadora cita que está rindo à toa e questiona por que a ausência dela está sendo "tão lembrada".
"Rindo á toa e ainda me perguntam por que minha ausência é tão lembrada? Respostas não faltam Tudo coopera para o bem daqueles que estão de boa!", escreveu.
Assim como as três apresentadoras, Mara Maravilha também comandava um programa infantil na década de 90, o Show da Maravilha, no SBT. Recentemente, Mara comentou que estava decepcionada com Xuxa por ela ter esquecido a amizade entre elas.
A declaração foi para o podcast Ticara Caticast. "Sempre tive uma relação mais próxima com a Xuxa, de ir à casa dela, em todos os programas dela. De repente, ela fez a egípcia como se eu não existisse na trajetória de amizade dela", desabafou.

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